بنـــوك

«آي سكور»:  1.146 تريليون جنيه حجم إشهارات سجل الضمانات المنقولة  

بإجمالي 111.680 ألف إشهار
‫محمود الصباغ‬‎ 12:34 م, الأثنين, 18 أبريل 22 12:34 م, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score جمعيتها العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2021.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية للقوائم المالية للشركة عن عام 2021 والتي أظهرت وصول إجمالي الإشهارات المسجلة بالسجل المصري للضمانات المنقولة ECR في نهاية مارس 2022 بلغ 111.680 ألف إشهار بقيمة إجمالية تعادل تريليون و146 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

وقالت الشركة إن عدد الجهات المشتركة وصلت في خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة الي 97  جهة مانحة للائتمان، ونمت قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لتحتوي على بيانات 21.6 مليون عميل ائتمان فرد و529 ألف شركات متوسطة وصغيرة في نهاية مارس 2022.

وأشارت الشركة إلى أن عدد المشتركين في خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من بنوك وجهات مانحة للائتمان وصل إلى 973 مشتركا (بنوك وشركات وجمعيات تمويل متناهي الصغر) يتبادلون المعلومات الائتمانية.

اقرأ أيضا  تباين سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

شركة I-Score تصل بأرباحها إلى  215 مليون جنيه خلال 2021 

‫محمود الصباغ‬‎ 12:34 م, الأثنين, 18 أبريل 22

سعر الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار الإثنين

محمد عبد السند 11:59 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

البنك المركزي الروسي يتخذر قرارا مهما بشأن العملات الأجنبية

محمد عبد السند 11:38 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

محمد عبد السند 11:06 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-4-2022 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:45 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-4-2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:41 ص, الأثنين, 18 أبريل 22