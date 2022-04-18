«آي سكور»:  1.146 تريليون جنيه حجم إشهارات سجل الضمانات المنقولة  

عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score جمعيتها العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2021.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية للقوائم المالية للشركة عن عام 2021 والتي أظهرت وصول إجمالي الإشهارات المسجلة بالسجل المصري للضمانات المنقولة ECR في نهاية مارس 2022 بلغ 111.680 ألف إشهار بقيمة إجمالية تعادل تريليون و146 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن عدد الجهات المشتركة وصلت في خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة الي 97 جهة مانحة للائتمان، ونمت قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لتحتوي على بيانات 21.6 مليون عميل ائتمان فرد و529 ألف شركات متوسطة وصغيرة في نهاية مارس 2022.

وأشارت الشركة إلى أن عدد المشتركين في خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من بنوك وجهات مانحة للائتمان وصل إلى 973 مشتركا (بنوك وشركات وجمعيات تمويل متناهي الصغر) يتبادلون المعلومات الائتمانية.