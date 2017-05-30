آي دي تي تشكل تحالفا لتوريد تطبيقات مطار القاهرة

محمود جمال: تعتزم شركة «آى دى تى» للاستشارات والنظم الإلكترونية تشكيل تحالف مكون من 4 شركات محلية لتنفيذ مشروع توريد تطبيقات تكنولوجية إلى ميناء القاهرة الجوى. وقال محمد سعيد، رئيس الشركة، إن «IDT» تجرى مباحثات حاليا مع مسئولى شركتين متخصصتين فى مجال تطوير برامج السوفت وير

محمود جمال:

تعتزم شركة «آى دى تى» للاستشارات والنظم الإلكترونية تشكيل تحالف مكون من 4 شركات محلية لتنفيذ مشروع توريد تطبيقات تكنولوجية إلى ميناء القاهرة الجوى.

وقال محمد سعيد، رئيس الشركة، إن «IDT» تجرى مباحثات حاليا مع مسئولى شركتين متخصصتين فى مجال تطوير برامج السوفت وير هى «كونكتيد سوفت» و«نهر»، وآخريتين تعملان فى تطبيقات التصميم والواقع الافتراضى – دون تحديد أسمائهما – من أجل وضع خطة عمل مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء بوابات إلكترونية لصالات المطار القديم والجديد، وعمل مجسمات ثلاثية الأبعاد 3D لمبانى المطار أون لاين، بجانب طرح تطبيقين للسياحة على أجهزة الهواتف المحمولة لخدمة المسافرين، فضلا عن تسويق المطار إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت وسيتم الاتفاق عن خطة العمل المتعلقة بذلك لاحقا.

وأضاف سعيد لـ«المال» أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 21 شهرا مقسمة على 3 مراحل بدأت أولاها فعليا منذ أسبوع عقب تسلم أمر التوريد مباشرة، وهى عبارة عن تطوير برامج وإعداد محتوى إلكترونى للمطار باللغتين العربية والإنجليزية كمرحلة أولى مع إمكانية إضافة لغات جديدة تخدم عملاء ميناء القاهرة الجوى، بالتزامن مع تصوير للمطار وإجراء أعمال رفع مساحى لمبانيه تستغرق نحو 4 شهور تقريبًا.

يذكر أن «IDT» تأسست فى عام 2012 كشركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه، ومدفوع 5 ملايين جنيه، وتعمل فى الاستشارات وتطوير حلول وبرامج سوفت وير، لعدة قطاعات منها الصحة، والصناعة، وإدارة المطاعم.

كما تدرس الشركة التوسع بالسوقين القطرية والكويتية قبل نهاية العام الحالى سواء من خلال التعاقد مع شركاء عمل، أو تنفيذ تعاقدات تكنولوجية مباشرة هناك.

وأوضح سعيد أن «IDT» اقتنصت المشروع من خلال مناقصة عامة طرحها ميناء القاهرة الجوي مؤخرًا، وذلك بعد منافسة قوية مع 3 شركات، أبرزها شركة حلول تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الطيران المدني والمعروفة باشم «avit».