«آي جي آي» تستهدف التوسع بالساحل الشمالي واقتحام الأندية الرياضية

تستعد شركة «آى جى آي» للتنمية العقارية لتنفيذ خطة توسعية تشمل إطلاق مجموعة من المشروعات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة أبرزها مشروع عمرانى متكامل ضخم على مساحة 540 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة، بالتزامن مع اقتحام نشاط الأندية الرياضية.

وقال المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة «آى جى آي» للتنمية العقارية إنه من المتوقع أن تحصل الشركة على القرار الوزارى للمرحلة الأولى من مشروع سفنكس الجديدة مطلع 2024.

وتابع – فى حواره مع «المال» – إن الشركة قامت بتقسيم المشروع الى مرحلتين الأولى 300 فدان والثانية 250، وحصلت على موافقة مبدئية من هيئة المجتمعات العمرانية لتغيير نشاط المرحلة الأولى من زراعى إلى سكنى عمرانى متكامل .

وذكر أن «آى جى آى» تمتلك محفظة أراض للمشروعات غير السكنية بحوالى 350 ألف متر.

وتستعد الشركة لإطلاق مشروع على طريق الواحات «سكنى تجارى إدارى فندقي» بمساحة بنائية 200 ألف متر وتتيح الارتفاعات بالمشروع للعميل إطلالة ترى الأهرامات، كما تنوى تنفيذ مشروع تجارى وإدارى على مساحة 10 آﻻف متر بمشروع «جاردينيا بارك II» بالقرب من مدينة أكتوبر.

وأوضح «مصطفى» أن الشركة تستهدف التوسع فى أنشطة استثمارية أخرى خلال المرحلة المقبلة من بينها نشاط الأندية الرياضية ، لافتا إلى إنشاء ذراع مستقلة عن المجموعة الأم تحمل اسم «آى جى آى سبورت مانجمنت» تختص بتطوير وبناء الأندية الرياضية والاجتماعية لضخ المزيد من الاستثمارات فى نشاط الأندية .

وكشف عن أنه يجرى حاليًا إعداد تصميمات إنشاء نادى داخل أشجار سيتى على مساحة 10 أفدنة.

ولدى الشركة حاليًا نادى الأشجار وتستهدف تطويره وإدخال العديد من الرياضات به ، كما تعاقدت مع 12 أكاديمية لتقديم التدريب بقلب نادى الأشجار.

وألمح إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص ولديها اهتمام بالحصول على قطعة أرض بمساحة 150 فدانا بالساحل الشمالي.

وتطرق إلى أن الشركة اتخذت خطوات مميزة نحو تصدير العقار واكتساب شرائح جديدة من العملاء خاصة فى ظل اهتمام قطاع عريض من العملاء بالدول العربية والخليج بمشروعاتها فى منطقة غرب القاهرة، كما شاركت خلال 2023 فى معرضين بالسعودية.

وقال «مصطفى» إن الشركة أطلقت خطة تسويقية مميزة تستهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء حيث شاركت فى مايو الماضى بمعرض « هذى مصر» بالرياض وقد فاق الإقبال توقعات الشركة وهو حفزها على المشاركة بمعرض النيل والذى أقيم بكل من جدة والرياض فى نوفمبر الماضى .

وأضاف أن الشركات العقارية المشاركة بالمعارض الخارجية بمثابة سفراء للترويج للفرص الاستثمارية الكبرى وحركة التنمية والتعمير التى تشهدها البلاد، مع التأكيد على امتلاك السوق المصرية قاعدة مميزة من المطورين الذين يقدمون مشروعات مبتكرة بجودة عالية وهو الأمر الذى يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وأوضح «مصطفي» أن الغرض من إقامة معارض ومؤتمرات عقارية بالخارج بخلاف تصدير العقارات وجذب العملاء الأجانب إلى مصر هو المساهمة فى تصدير الخبرات المصرية للخارج وجذب الاستثمارات حيث يمتلك القطاع العقارى شركات كبرى تعتبر بمثابة أيقونة بمجالات التطوير والمقاولات والاستشارات وغيرها وساهمت تلك الشركات فى تنفيذ مشروعات خلقت تنمية عمرانية حقيقية بالعديد من الدول وليس مصر فقط.

وأكد أن هناك طلبا كبيرا من العملاء بالخارج على المشروعات المصرية نظرًا لتميز المنتجات وتنوعها وقدرتها على تلبية جميع الاحتياجات من السكن والاستثمار والسياحة والترفيه وغيرها وقدرة العقارات المصرية على تحقيق أعلى العوائد، كما أن ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه يجعل العقار المصرى استثمار جاذب.

وأشار إلى أنه بخلاف المعارض الخارجية شاركت الشركة فى معرض « سيتى سكيب مصر « فى سبتمبر الماضى بمحفظة متنوعة من المشروعات العقارية .

ومن ضمن المشروعات التى طرحتها» IGI» خلال المعارض المحلية والخارجية» Skyla « بمشروع «أشجار هايتس» وحققت تلك المرحلة نجاحًا واسعًا منذ انطلاقها نظرًا لتنوع وحداتها فتبدأ نماذجها من غرفة واحدة وحتى 3 غرف نوم، وتبدأ مساحتها من 65 وحتى 205 أمتار، وتقوم شركة» GDG « بأعمال تصميم البنية التحتية به، وشركة «Profilers» بالتصميمات المعمارية الخاصة.

كذلك طرحت» IGI» مرحلة جديدة بقلب « أشجار سيتي» تحت اسم «Garden Gates « عبارة عن 800 وحدة بمساحات من 95 حتى 195 مترا ، ويتميز المشروع بإشغال نحو 1500 وحدة به أى أن الوحدات جاهزة للإعاشة الفورية.

كما تم طرح مرحلة خدمية مميزة وهي «City Central» بمشروع «أشجار سيتي» ويضم مكاتب وعيادات، وشهد إقبالا على العيادات منذ إطلاقه من قبل أطباء ومستثمرين وتبدأ مساحات العيادات من 35 مترًا وسيساهم المشروع فى تقديم خدمات طبية لأكثر من 4000 أسرة بنهاية المشروع.

وتمتلك «آى جى آى» للتنمية سجلا ممتدا على مدار سنوات وتمثل امتدادا لخبرات «الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية «IGI و”عائلة شتا» التى يعود تاريخ عملها إلى عام 1942، وقامت بتنفيذ مشروعات متنوعة فى قطاعات النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات.

ومن الشركات الشقيقة لمجموعة «آى جى آى» شركة «إنكوم» المتخصصة فى أعمال البنية التحتية وتعتبر الوكيل لشركة « CSCEC» الصينية التى تنفذ مشروعات حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وهناك شركة «Ginza» للمقاولات والتى نفذت مبانى مثل «جامعة النيل» وملحق قسم الأطفال بـ«مستشفى 57357» ومبنى «مايكروسوفت» و«البريد المصري» بالقرية الذكية، و«مول مطار القاهرة الدولي» بالإضافة إلى العديد من المجتمعات السكنية بغرب القاهرة.

مصطفى: الشركة تملك محفظة أراض غير سكنية بحجم 350 ألف متر