«آي تي فالي» تتعاقد مع «برايم القابضة» لتنفيذ مشروع تأمين بيانات

تعاقدت شركة IT VALLEY لحلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مع شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية لتنفيذ مشروع ضخم خاص بمنظومة تأمين البيانات والمعلومات ومنظومة الحوسبة السحابية اعتمادا على التقنيات الحديثة.

وقامت IT VALLEY ببناء الشبكة الداخلية للشركة للشركة وتأمينها على أعلى مستوى احترافي، بالإضافة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لجميع أعمال الشركة وتوريد وتركيب كل الأجهزة والحلول اللازمة لتقديم خدمات لشركة برايم القابضة ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم المشروع خلال الشهر المقبل.

وتعقيبا على هذا التعاون ، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس IT VALLEY ، أن شركته تفخر بالتعاون مع شركة في حجم برايم القابضة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة ولدينا تاريخ طويل من التعاون المشترك معهم ، مؤكدا أننا تربطنا شراكة قوية مع برايم نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات التي تخص الشركة والشركات التابعة لها، حيث تم تزويد برايم بأفضل الحلول والخدمات التقنية الحديثة في مجال تأمين البيانات وأنظمة الحوسبة السحابية.

من جانبه ، قال حسام خليفة مدير أول لتكنولوجيا المعلومات بشركة برايم القابضة، إن شركة IT VALLEY تعد شريكا استراتيجيا في الجانب التكنولوجي للشركة ونعتمد على الحلول والخدمات التي تقدمها لنا والتي أثبتت ثقة منقطعة النظير.

يذكر أن برايم القابضة تأسست عام 1992، ومقيدة بالبورصة المصرية منذ عام 2006، ولديها حاليا 200 موظف، ويبلغ رأسمالها 350 مليون جنيه.

وتقدم IT VALLEY خدماتها لعدة قطاعات حيوية أبرزها القطاع الحكومي والمصرفي وقطاع الاتصالات والبترول والأدوية وقطاع الأعمال من خلال حزمة حلول متكاملة للتحول الرقمي التي تتميز بها IT VALLEY في السوق وهو ما جعلها تنجح في تنفيذ ما يقرب من 1500 مشروع في هذه القطاعات تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار أميركي خلال مسيرتها منذ عام 2002 .