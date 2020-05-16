«آي تي سيلوشن» ترد على ادعاءات «آبل» بوجود تشابه مع علامتها التجارية (مستندات)

تقدمت شركة ” آي تي سيلوشن ” للحلول التكنولوجية بمذكرة قانونية إلى إدارة العلامات التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، للرد على ادعاءات شركة آبل الأمريكية بشأن وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين للشركتين .

وقال محمود فرج ، رئيس شركة آي تي سيلوشن ، أن شركته تقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية إلى الأجهزة المعنية يوم 31 ديسمبر 2014 وتم إلزامه بتاريخ 8 أكتوبر 2015 بتعديل العلامة بتجريدها من الحروف المكتوبة داخل اللوجو .

وأضاف فرج لـ ” المال ” أنه تم قبول تسجيل العلامة تحت رقم 312232 بتاريخ 9 أكتوبر 2018 بشرط التنازل عن الحروف داخلها مع دمج التعريب فى إطار واحد مع الكلام، منوها إلى أن تسجيل أى علامة تجارية فى مصر يستغرق فترة زمنية تتراوح بين 6 شهور إلى 12 شهر مقارنة بباقي دول العالم . محمود فرج رئيس شركة آى تي سيلوشن

وأكد أن شركته لديها مطلق الحق فى استخدام علامتها بموجب احكام محكمة النقض والتي أكدت أنه ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين تجاريتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصورة أو الرموز بالشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو أكثر مما تتضمنه الأخرى .



ولفت إلى أن الجهات القضائية ارتأت عدم وجود تشابه بين العلامة التجارية لآي تى سيلوشن وآبل بما يعني ضمنيا أحقية الشركة فى استخدامها من الناحية القانونية .

وطالبت ” آي تي سيلوشن ” فى الدعوي المقدمة منها بعدم قبول المعارضة من الخصم المتمثل فى شركة آبل الامريكية شكلا لعدم تقديمها فى الميعاد المحدد وتباطؤ مصلحة التسجيل التجاري عن نشر إشهار العلامة محل المعارضة فى مجلة العلامات التجارية رقم 940 بدلا من 941 ، إلى جانب رفض المعارضة لانتفاء ثمة تشابه بين العلامتين .

وتنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2002 على لكل ذي شأن حق الاعتراض على العلامة المنشورة عن قرار قبول طلب تسجيلها خلال ستين يوما من تاريخ النشر ويقدم الاعتراض إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه من أصل وصورة على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها مرفقا بها المستندات الدالة على صفتها وجدية أسباب الاعتراض” .

وأضاف رئيس آي تي سيلوشن أنه قام بدفع رسوم إشهار العلامة التجارية للشركة بتاريخ 25 نوفمبر 2018 إلا أن مصلحة التسجيل تباطأت في إشهار العلامة بالعدد التالي من مجلة العلامات التجارية رقم 940 إلى العدد 941 الصادر بتاريخ 7 يناير 2019 بعد مضي أكثر من أربعة وأربعون يوما ، وكذلك عدم تقديم المعارض ( آبل ) أى أسباب جدية أو مستندات تدل على اعتراضه وانتهاء المدة المحددة قانونا للاعتراض ، فإنه يكون من حيث الشكل غير مقبولا طبقا لنص المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمادة 89 من لائحته التنفيذية .

بينما أكدت آبل فى الدعوي المقدمة إلى إدارة العلامات التجارية على أسبقيتها فى استعمال العلامة التجارية محل الخلاف منذ عام 1977 وحتي تاريخه وتتمتع أيضا بالحماية القانونية طبقا للقانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية من أن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره والتسجيل لا ينشئ الملكية ، كما لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق ويجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته فى استخدام العلامة ويبقي لمن له الأسبقية فى استخدام العلامة حق وضع اليد عليها .





كما استندت الشركة الأمريكية أيضا على المادة رقم 68 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى مصر ، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ما لم يكن مقدما من صاحب العلامة المشهورة .

يذكر أن ” آي تي سيلوشن ” تأسست فى عام 2010 وتعمل فى مجال تطوير الحلول التكنولوجية.