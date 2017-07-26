آي تي جي تخاطب الاستثمار لإلزام الشركات بالتخلص الآمن من الإلكترونيات

محمود جماليعتزم مصنع إنترناشيونال تكنولوجي جروب " ITG " لتدوير المخلفات الإلكترونية مخاطبة وزارة الاستثمار لدمج آليات التخلص الآمن منها فى إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، لما ينتج عن حرقها من أضرار صحية وبيئة خطيرة كالأصابة بالسرطان ( الرئة والدم ) ، وحساسية الصدر .وقال أحمد يحيى ، مدير عام المص



محمود جمال

يعتزم مصنع إنترناشيونال تكنولوجي جروب ” ITG ” لتدوير المخلفات الإلكترونية مخاطبة وزارة الاستثمار لدمج آليات التخلص الآمن منها فى إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، لما ينتج عن حرقها من أضرار صحية وبيئة خطيرة كالأصابة بالسرطان ( الرئة والدم ) ، وحساسية الصدر .

وقال أحمد يحيى ، مدير عام المصنع ، أنه يعتبر الأول من نوعه بمصر ومنطقة الشرق الأوسط ، موضحاً أن النفايات الألكترونية تندرج تحت بند المخلفات الخطرة والتى تشتمل أيضاً على المخلفات الطبية وتخضع لإشراف وزارة البيئة المسئولة عن تطبيق القوانين وضع المعايير المنظمة لتلك الأنشطة .

وقال يحيى لـ ” المال ” إن مساحة المصنع تصل إلى 4500 متر مربع بنسبة مباني تمثل حوالي 70% من المساحة الإجمالية وهو مكون من طابقين ويقدر رأسماله بنحو 100 مليون جنيه وتبلغ استثماراته 25 مليون جنيه وتتراوح تكلفة تشغيله بين 10 إلى 15 مليون جنيه سنوياً عند تدوير 30 طن شهرياً .

يشار إلى أن المصنع بدأ نشاطه أواخر 2013 فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وافتتحه كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة في ذلك الوقت، ويقوم المصنع بتدوير الحاسبات، والمحمول، والطابعات، وأجهزة الشبكات، والكابلات، والفاكسات، وماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ، بواسطة خطوط إنتاج عالية التقنية و صديقة للبيئة.

وأضاف يحيى أن ITG تمتلك حالياً خطوط إنتاج لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ، ويقدر عدد العمالة بالمصنع بحوالي 25 عامل ، وتستهدف الوصول الى مضاعفه هذا العدد طبقاُ لخطة التوسع في أعمال المصنع خلال المرحلة المقبلة .

واعتبر أن الجهود المبذولة من كافة الجهات خلال العامين الماضيين قد أسفرت عن انشاء من 5 مصانع وشركات جديدة يقوم بعضها بنشاط تجميع المخلفات وآخرى تختص بإعادة التدوير وفى سبيله للحصول على الموافقات النهائية من وزارة البيئة وبالتالى رخص التشغيل الصناعية .

وأكد أن استراتيجية المصنع ترتكز على خلق مجتمع صناعة إعادة تدوير للمخلفات بالسوق المحلية من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والإجتماعات الدورية مع الأطراف المعنية ، والمشاركة فى تنفيذ البرامج الدولية ومنها برنامج GEF التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .

بالإضافة إلى برنامج ” CEDARE ” التابع لوزارة الاتصالات من خلال إتفاق التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة السويسرية بهدف وضع معايير وضوابط والاتفاق على أحدث التقنيات المستخدمة فى تشغيل المصانع ، وتدريب العمالة الفنية وتنظيم زيارات خارجية للاطلاع على التجارب العالمية وعقد صفقات استثمارية .

وتقدر النفايات الألكترونية عالمياً بأكثر من 50 مليون طن بقيمة تصل إلى حوالي 17 مليار دولار سنوياً، وتسيطر على الصناعة عدد محدود من المصانع منها مصنعين بالسويد ، وتقاس قيمتها المادية بحجم المعادن النفسية المستخلصة كالذهب والفضة والبلاتنيوم والرصاص، لافتا إلى أن السويد تعتبر مركز للمخلفات لدول أوروبا حيث تقوم بتحويل المخلفات إلى وقود ومواد خام لصناعات أخرى، كما أن الصين تعتبر مركزاً للمخلفات لدول جنوب شرق آسيا، كما أن لديها مصانع متخصصة في إنتاج خطوط إعادة التدوير وفصل المعادن الثمينة.

وأضاف أن المصنع يخطط للوصول إلى طاقته الاستيعابية والبالغة 1000 طن سنوياً خلال 2018 مقابل حوالي 50 طن حالياً وهو إنتاج قليل للغاية من إجمالى حجم السوق المحلي والبالغ 50 الف طن سنوياً يستحوذ تجار الخردة على 80% منه تقريبأ ويقومون إما بإستخراج المعادن الثمينة بطرق غير آمنة وضارة بالبيئة أو تصديرها للخارج بدون ضوابط منظمة مما يضر بصناعة التدوير المحلية ضرراً بالغاً.

وكشف أن ITG بالتعاون مع مجتمع صناعة التدوير والبرامج الدولية العاملة قد طالبت وزارة البيئة بمخاطبة هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لتعريف وتصنيف النفايات الألكترونية وطلب فصلها تماماً عن باقى انواع النفايات الأخرى وطرحها فى مزيدات خاصة وقصرها على الشركات المعتمدة المرخص لها من وزارة البيئة والحاصلة على رخصة تشغيل لضمان وصولها إلى مصانع إعادة التدوير الرسمية .

واستطرد : بدأت هيئة التنمية الصناعية التى تستحوذ على 30% من إجمالى المخلفات الالكترونية عامة والتي تمثل حوالي 30% من حجم المخلفات المنتجة من المؤسسات الحكومية خطوات فصلها وأخطرت وزارة البيئة والتى تقوم بدورها إبلاغ الشركات وتدعم الشركات المرخص لها للدخول في المزايدات الخاصة بالمخلفات، ونسعى إلى تعميم ذلك الأجراء على باقى وزارات وهيئات الدولة، ثم شركات القطاع الخاص لتكتمل المنظومة وتؤتي ثمارها المرجوة في بيئة نظيفة خالية من الملوثات الخطرة.

وطالب من مسئولى وزارة البيئة وضع ضوابط تقنين منح رخص تجميع المخلفات الالكترونية للشركات، بجانب ضوابط للتصدير مع وجود اتجاهين بالوزارة الأول يتمسك بشروط اتفاقية بازل والتى تنص على التخلص الآمن من المخلفات خارج مصر ، واخر ينادى بتوجيه المخلفات المحلية للمصانع المعتمدة بل والسماح بإستيراد المخلفات ذات القيمة العالية مع وضع الشروط والمعايير والضوابط اللازمة لذلك، لافتاً إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 يمنع استيراد المخلفات تماماً ويسمح فقط بإستيراد الأجهزة المستعلمة بشرط الأ يتعدى عمرها 5 سنوات.

وألمح يحيى إلى أن 40% من الوقود المستخدم فى الصناعة لدى بعض الدول مثل السويد ينتج من المخلفات، واعتبر أن مصانع الحديد يمكنها استخدام المخلفات فى أفران الصهر مما يوفر في تكلفة شراء المشتقات البترولية ويخفض تكلفة فاتورة دعم الطاقة ، مقترحا أن يتم تقنين تصدير المخلفات بحيث ان يتم وضع الضوابط اللازمة بإلزام جميع الجهات القائمة بتجميع المخلفات الإلكترونية بتوجيهها للمصانع المحلية لتشغيلها قبل السماح بالتصدير.

وإلمح إلى أن هناك مدفن صحى وحيد فى مصر بمنطقة الناصرية بالإسكندرية للتخلص من هالك مصانع المخلفات الألكترونية مقابل 500 جنيه للطن الواحد ، ولكنه يساء التعامل معه بدفن أجهزة ومكونات يجب أن يتم توجيهها لمصانع التدوير كمرحلة أولى لإستخراج المعادن الثمينة ومن ثم يأتي دور المدفن بتلقي الشوائب الناتجة عن مصانع التدوير فقط .

وذكر أن عملية إعادة التدوير تمر بعدة مراحل تبدأ بفصل المكونات ثم التكسير ويليهم فصل المعادن المعادن الثمينة، وينتج عن هذه العمليات نوعين من المواد هم بودرة البلاستيك وبودرة المعادن ، ويتم توجيه الأولى إلى مصانع المنتجات البلاستيكية والزجاجية.

وحول أثر المتغيرات الاقتصادية ، كشف عن زيادة تكلفة تشغيل المصنع بنسبة تصل إلى 50% منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى وحتى الآن وزاد الوضع صعوبة بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود والكهرباء ، مبينا أن جزء من المصانع يعمل بالمشتقات البترولية وآخر بالكهرباء .

على صعيد آخر ، رأى أن فعالية قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية مرهون بتوافر إرادة سياسية قوية وحكومة الكترونية ورغبة للتغيير وإلا سيكون تأثيره محدود .