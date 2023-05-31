آي بي إم تطلق منصة الذكاء الاصطناعي Watsonx

أعلنت شركة IBM عن منصتها الجديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات Watsonx للأعمال والتي صممت لتمكين المؤسسات من توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي المتقدم وتسريعه باستخدام البيانات الموثوقة.

تتضمن المنصة استوديو لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومخزن بيانات، ومجموعة أدوات إدارة الحوكمة، مما يوفر للمؤسسات إمكانية الوصول إلى مجموعة تقنيات كاملة للتدريب والضبط وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتها بالسرعة المطلوبة وإدارة الحوكمة بالشكل المثالي.

يوفر Watsonx للأعمال إمكانية الوصول إلى النماذج الأساسية المدربة والمنسقة من قبل شركة IBM، والنماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى مخزن بيانات لجمع وإعادة تنظيم بيانات التدريب والضبط. وباستخدام هذه المنصة، سيتمكن عملاءنا من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة الخاصة بهم أو ضبطها وتهيئتها وفقًا لبياناتهم الخاصة وتطبيقها على نطاق واسع في بيئة مفتوحة وأكثر موثوقية للمساهمة في الوصول إلى النجاح المطلوب لأعمالهم.

وقال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة IBM: “مع تطوير النماذج الأساسية، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي للأعمال أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث تجعل النماذج الأساسية عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال أكثر قابلية للتطوير، وأكثر كفاءة،ولقد قمنا ببناء IBM Watsonx لملائمة وتلبية احتياجات المؤسسات، بحيث يصبح العملا ليسوا مجرد مستخدمين فقط، بل مزودين بالذكاء الاصطناعي الذي يجعلهم أكثر تميزًا في إدارة أعمالهم. ومع IBM Watsonx، سيتمكن عملاءنا من تدريب وتسخير وتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسرعة أكبر وعبر كافة الجوانب المتعلقة بأعمالهم، كل ذلك مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بياناتهم”.

وصرحت مروة عباس المدير العام لشركةIBM مصر:” نحن فخورون بإطلاق Watsonx لتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي لعملائنا وشركائنا وتكييفها لتعزيز أعمالهم،من خلال حلولنا التقنية وخدماتنا الاستشارية، توفر IBM منصة موثوقة تتيح للشركات تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية عالية”، وأضافت:” يؤكد إطلاق Watsonx التزامنا بتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهدافنا وفقًا لرؤية مصر 2030″.

تتضمن Watsonx ثلاث مجموعات من المنتجات: IBM Watsonx.ai، وهو استوديو مؤسسي لتدريب التعلم الآلي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد؛ IBM Watsonx.data، وهو مخزن بيانات تم تحسينه ليناسب أحجام عمل الذكاء الاصطناعي المبنية على مطور مفتوح المصدر (Open Lakehouse Technology)؛ ومجموعة أدوات إدارة الحوكمة IBM Watsonx، التي توفر إدارة حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المجموعات على تمكين المؤسسات من بناء وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتها الخاصة، لإدارة أعمالها بنجاح.

كما تقدم شركة IBM أيضًا العديد من التحسينات والخطط المتقدمة لتطوير الأعمال، وتتضمن، (GPU-as-a-service infrastructure) خدمات البنية التحتية لدعم المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بكثافة، ولوحة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس انبعاثات الكربون السحابية وتتبعها وإدارتها وإعداد تقارير عنها، وممارسة جديدة لمنصة Watsonx والذكاء الاصطناعي التوليدي من الخدمات الاستشارية IBM Consulting لدعم إعداد وتطبيق الذكاء الاصطناعي للعملاء.

كما ستطلق IBM Consulting أيضًا مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يضم أكثر من 1000 خبير في الذكاء الاصطناعي، إن الهدف من Watsonx هو تزويد المؤسسات بمجموعة من الأدوات، والتقنيات، والبنى التحتية، والخبرة الاستشارية لبناء أو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي وفقًا لبياناتها الخاصة وتطبيقها على نطاق واسع في بيئة مفتوحة وموثوق بها.