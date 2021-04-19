آي.بي.أم تحقق أول مكسب في إيراداتها خلال 11 ربع سنوي

أوردت شركة آي.بي.أم IBM أول مكسب في إيراداتها خلال أحدى عشر ربع سنوي بدعم من صعود الطلب على الخدمات السحابية، بما يؤكد أن الخطة التي وضعها المدير التنفيذي للشركة إيرفند كرشنا قد بدأت تؤتي ثمارها.

أول مكسب في إيرادات آي.بي.أم

وصعدت مبيعات الشركة بنسبة 1% إلى 17.7 مليار دولار في الأشهر الثلاث المنتهية في 31 مارس، بحسب بيانات للشركة صدرت الأثنين.

تتخطى هذه النتائج توقعات للمحللين بلغت 17.3 مليار دولار في المتوسط، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

وقفزت أسهم الشركة في التعاملات.

وأوردت الشركة نمو إيرادتها في الربع الأول من العام الجاري في ثلاثة من فئات أعمالها الخمسة، بما في ذلك البرمجيات السحابية والمفاهيمية، التي تعد أكبر وحداتها، والتي حققت نموا في المبيعات بنسبة 3.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وسجلت كذلك وحدات خدمات الأعمال العالمية ووحدات الأنظمة التي تضم برمجيات الأجزاء الصلبة وأنظمة التشغيل زيادات سنوية في المبيعات بنسبة 2.8% و 4.3% على التوالي.

يستكمل إيرفند كرشنا عامه الأول في أبريل الجاري كرئيس تنفيذي للشركة.

التركيز على الذكاء الاصطناعي

وضع كرشنا خططا للتركيز على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية لإنعاش النمو بعد سنوات من الكساد.

وقام كرشنا بإعادة تنظيم الشركة عملاق التكنولوجيا البالغة من العمر 109 عاما اعتمادا على استراتيجية سحابية-هجينة التي تتيح للعملاء تخزين البيانات في خوادم خاصة وفي سحابات عامة متعددة منها تلك التي تخص شركات منافسة مثل أمازون.كوم ومايكروسوفت.

وزاد إجمالي إيرادات السحابة بنسبة 21% لتصل إلى 6.5% في الربع الأول.

وعزا كرشنا ” تزايد تبني العملاء لمنصتنا السحابية-الهجين،” وكذلك نمو البرمجيات والاستشارات، إلى تمكن الشركة من تحقيق إيرادات قوية في بداية العام.

وقرر كرشنا في أكتوبر الماضي إنشاء شركة عامة منفصلة اعتمادا على خدمات البنية التحتية المدارة التي تخص آي.بي.أم تحت مسمى Kyndryl وتتخذ من نيويورك مقرا لها.

تتولى هذه الوحدة التي لا تزال حاليا جزءا من قسم خدمات التكنولوجيا العالمية التابعة لشركة آي.بي.أم معالجة عمليات خدمات البنية التحتية اليومية مثل مراكز بيانات العملاء المدارة والدعم التقليدي لتكنولوجيا المعلومات المقدم بغرض تثبيت معدات التشغيل وإصلاحها.

وانكمشت الوحدة مع اتجاه العملاء لتبني التحول صوب السحابة، وقرر العديد من العملاء تأجيل قرار ترقية البنية التحتية خلال الجائحة.

وكانت هذه الوحدة واحدة من بين وحدتي آي.بي.أم الأثنين التي تشهد تراجعا خلال الربع الأول، بمبيعات تراجعت بنسبة 1.5%.

ومن المقرر استكمال انفصال الوحدة بنهاية العام الجاري.

وقالت شركة آي.بي.أم إن إيرادتها من شركة رد هات التي اشترتها عام 2019 نظير 34 مليار دولار صعدت بنسبة 17% في الربع الأول.

وبلغت الأرباح مستوى 1.77 دولار للسهم بعد حساب بعض التكاليف، بما يعني تخطي متوسط توقعات استقرت عند 1.65 دولار. وبلغ إجمالي هامش الربع مستوى 47.3 % مقارنة بتوقعات بلغت 47.2%.

وقالت شركة آي.بي.أم إنها تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات خلال العام بأكمله.