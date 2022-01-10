«آي إتش دي» تستثمر 600 مليون جنيه لإطلاق أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة ” آي اتش دي ” للتطوير العقاري عن طرح مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة الداون تاون، وهو مبنى تجاري إداري “VIVID BUSINESSS TOWER”

وكشف حسام الأكشر ، رئيس مجلس إدارة شركة آي اتش دي ، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تدشين المشروع أنه يتميز بموقع استراتيجى وحيوى حيث يقع بأهم وأول مدخل لمنطقة الداون تاون ويطل على أكبر الميادين وأولها بوسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على المخطط العام للمشروع وجار استخراج تراخيص الحفر وبدء الإنشاءات خلال الأيام القادمة.

وأضاف الأكشر أن حجم استثمارات المشروع تقدر بنحو 600 مليون جنيه وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه خلال عام ،2022 كما نستهدف مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.

ندرس مشروعا سكنيا جديدا بالعاصمة الإدارية ومشروعا آخر بمدينة الجلالة

وعن الخطة المستقبلية لـ آي اتش دي أكد الاكشر أن الشركة تدرس مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة منها مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة وآخر ساحلى بمدينة الجلالة

ويتوقع الاكشر ارتفاع الطلب علي السوق العقاري خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري في مصر يمثل 11% من قيمة الناتج المحلي وتم تسجيل تداول في عام 2020 بقيمة 520 مليار جنيه مع ارتفاع 15% في قيمة تداول العقارات سنويا بمعدل البيع والشراء.

لافتا أن سيكولوجية السوق العقاري المصري يعتمد علي الاستثمار طويل الاجل و يتميز هذا النوع من الاستثمار بارتفاع العائد السنوي مقارنة مع عقود الاستثمار قصيرة الأجل وأيضا مقارنة بالاستثمار البنكى.

تستهدف مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022

وتابع الاكشر أن سعر فائدة القرض في البنك المركزي ٩.٢٥% و العائد علي الودائع 8.25 % مع معامل تضحم بنحو 6.1 % مقارنةً بالاستثمار العقاري لذلك فإن قيمة إيجار وحدة إدارية او تجارية تقدر بنحو الـ 8 % : 16% سنويا، مع زيادة في العائد نحو 8% : 10% سنويا هذا بالإضافة إلى نمو السند العقاري بمتوسط 10% سنويا.

وتوقع الأكشر زيادة الطلب على العقارات وازدهارها خلال العام الحالى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات عامة نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار مواد البناء، لافتا الى ارتفاع الأسعار بشكل خاص بالعاصمة الإدارية نظرا للطلب المتزايد على شراء الوحدات التجارية والادارية ذات الطابع الاستثماري.

ومن جانبه قال هشام الفولى، رئيس القطاع التجاري بشركة آي اتش دي إن المشروع يتكون من أرضي و 14 طابقا موضحا أن مساحات الوحدات الادارية تبدأ من 25مترا والتجارية من 30 مترا مع وجود تنوع كبير في المساحات لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وعن أسعار الوحدات كشف أن سعر المتر التجارى يبدأ من 60 ألف جنيه للمتر الواحد أما سعر المتر بالوحدات الإدارية يبدأ من “22 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأشار الفولى إلى ان آي اتش دي طرحت أنظمة سداد ميسرة ومرنة للعملاء تبدأ من 5% مقدم وأقساط تصل الي 12 سنة متساوية مع وجود أكثر من 7 أنظمة سداد مختلفة ومتنوعة لتلبية احتياجات ورغبات العملاء وكشف أن ميعاد الاستلام والتشغيل بعد 4 سنوات.

هشام الفولى رئيس القطاع التجاري: طرح أنظمة سداد مرنة وميسرة للعملاء

وتابع الفولى بأنه قد تم التعاقد مع مجموعة من كبرى الشركات الاستشارية بالسوق لانجاز المشروع وعلى رأسها الاستشاري الهندسي ” IVC” و شركة “كاد” لإدارة المنشآت التجارية و” إتقان” استشاري تطوير الأعمال.

وقال إن المشروع يتميز بعدة مميزات وهى أنه المشروع الوحيد على أكبر ميادين الداون تاون وأولها كما أنه يطل علي شارعين رئيسيين 90 مترا باتجاه النهر الاخضر و 70 مترا باتجاه شركات الأدوية

و من ثم تم اختيار فكرة الاهتمام بالتشغيل الفعلي و النظر الي مستخدمي ورواد المول بعد التشغيل عن طريق تحديد انشطة التجاري الي مطاعم فاخرة و فود كورت فقط في الأدوار الأرضي و الأول والثاني وذلك نظرا لمعدل نسبة الربحية للمطاعم عن محلات الخدمات

بالإضافة إلى قوة الموقع بالنسبة للإداري و سهولة الوصول للمول تجعله مكانا مقصودا للشركات العالمية وكبرى الشركات المحلية ..

وأنهى الفولى حديثة بأنه سوف يتم فتح باب الحجز فى المشروع بدءًا من 8 يناير 2022 بمقر الشركة بالتجمع الخامس.