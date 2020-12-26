«آيكوسات» يبدأ تشكيل لجان جوائز الإبداع المعماري في المجالات الهندسية لعام 2021

بدأ المركز الدولي للدراسات والتدريب “آيكوسات” تشكيل لجان تحكيم جوائزالإبداع المعماري لعام 2021 على مستوى السوق المصرية، والتي تستهدف الارتقاء بالمنتج المعماري وتشجيع شباب المهندسين المعماريين الإبداع والابتكار، وكشف الدكتور وائل زكى رئيس مجلس إدارة المركز أن جائزة العام القادم سوف تكون على المستوى المحلى وهي مقدمة لجوائز أخرى على المستوى العربي والدولي، كذلك تبدأ على مستوى الطلاب والشباب ثم تضم في الأعوام القادمة فئات أشمل، ولافتاً إلى أنه سوف يتم منح عدة جوائز ومنها أفضل مشروع طالب ومشروع احترافي، وأفضل تصميم معماري للشباب، وكذلك أفضل مصمم معماري.

جوائز الإبداع المعمارى تمنح للطلاب وشباب المعماريين

وأضاف زكى أن جوائز الإبداع المعمارى تضم كذلك جوائز في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية، وكذلك الكهروميكانيكية وجوائز تشجيعية لشركات المقاولات وملاك المشروعات على الاهتمام بالإبداع المعماري في المشروعات الجديدة المنفذة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الترشيحات للفائزين ستكون من خلال جهات أكاديمية وأخرى تنفيذية للمباني والمنشآت التي بها إبداع فنى معماري في تصميمها مع الالتزام بالمعايير الفنية، وخاصة نتاج أعمال شباب المبدعين، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع المعماري في المجتمع، ويعمل على توفير الدراسات الفنية والتدريب المهني للطلاب والخريجين في مجالات الهندسة والاقتصاد، لدعم المستويات والمهارات المهنية للمتقدمين وتزويد السوق بالكفاءات التنافسية، وتطوير مجالات التطبيق في السوق ودعم التقدم الوظيفي، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء نماذج عملية لجلب الاختراعات إلى السوق وتوفير المزيد من الفرص لقاعدة عريضة من الباحثين عن عمل مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

يستهدف توفير مهنيين وتقنيين أكفاء

ويهدف إلى الإسهام الجاد في توفير مهنيين وتقنيين أكْفَاء ليسوا قادرين فقط على المنافسة في سوق العمل إقليمياً ودوليا، بل لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم وما يوكل لهم على أرض الواقع من أعمال، وتمكين المتدرب على التطوير الذاتي لإمكاناته بشكل متواصل، من خلال دعم ذلك بتقديم خدمات ودراسات مهنية واحترافية تكون بمثابة نماذج عملية قياسية يحتذَى بها.