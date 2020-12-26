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«آيكوسات» : تدشين الماجستير المهني في «تقنيات الإبداع المعماري» خلال الربع الأول من 2021

مدة الماجستير المهنى عامان من التدريب العملي والدراسة
الشاذلي جمعة 7:45 م, السبت, 26 ديسمبر 20 7:45 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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يستهدف المركز الدولي للدراسات والتدريب “آيكوسات” تدشين درجة الماجستير المهني في تقنيات الإبداع المعماري تحت إشراف الدكتور على رأفت أستاذ العمارة بجامعة القاهرة.

قال الدكتور وائل زكى، رئيس مجلس إدارة المركز، إن هذه الدرجة سوف يحاضر فيها مجموعة من أساتذة الجامعات من جامعة القاهرة، وجامعة بنى سويف، وجامعة السادس من أكتوبر، وجامعة MSA وغيرها، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الدورة التي تعادل درجة الماجستير هو دعم الإبداع المعماري في مصر، والارتقاء بالحس الجمالي لتصميم المنشآت والمباني في مصر.

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مدة الماجستير المهنى عامان من التدريب العملي والدراسة

وأضاف زكى أن عدد ساعات الدراسة بدرجة الماجستير سوف تكون 580 ساعة عمل خلال عامين؛ حتى يتم التأكد من أن الحاصل على درجة الماجستير في تقنيات الإبداع المعماري قد حصل على القدر الكافي من الدراسة، والتطبيق العملي بما يسهم في تنمية مهاراته وصقل قدراته والإضافة إلى خبراته بشكل تطبيقي، ودعم سوق العمل بمهندسين معماريين على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والخبرة.

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وأكد رئيس مجلس إدارة آيكوسات أن العلم هو القاعدة التي ترتكز عليها أي مهنة، وتأتي الأنشطة العلمية بالمؤسسات التعليمية لتضع القواعد لمختلفة للمهن، لكن بناء المهنة لا يأتي إلا بالممارسة، وهذا البناء يعلو بالخبرة وتندمج بالتجربة والخطأ، وهنا يأتي دور التدريب الذى يوفر التجارب الإيجابية لمواكبة المتغيرات اليومية في كل مهنة  في سوق العمل، لافتًا إلى أن مركزه يسهم في توفير مهنيين وتقنيين أكْفاء لديهم القدرة على المنافسة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لتحقيق أهدافهم والوصول إلى الاحترافية.

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الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى إصابات كورونا

وأشار إلى أنه سوف يتم قبول أول دفعة في درجة الماجستير المهني في تقنيات الإبداع المعماري خلال الربع الأول من العام المقبل، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، حرصًا على سلامة الجميع.

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بقلم الشاذلي جمعة

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