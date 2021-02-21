آيفون 12 وسيارة ومقدم شقة.. ما الذي يمكنك شراؤه بعملة «بيتكوين» واحدة؟ (جراف)

واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تسجيل مستويات قياسية، بعد كسرها لحاجز الـ57 ألف دولار، أمس السبت، لأول مرة في التاريخ منذ عام 2008.

واستطاعت «بيتكوين» تسجيل أعلى سعر لها على الإطلاق، بـ57.81 ألف دولار للعملة الواحدة، خلال تعاملات السبت، قبل أن تتراجع قليلًا اليوم الأحد، لتسجل 57.3 ألف دولار، وفقًا لموقع CoinDesk.

ونجحت «بيتكوين» خلال شهر فبراير الحالي في تسجيل قفزات هائلة، مستفيدة بالعديد من العوامل، أبرزها ما كشفته شركة تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية، عن استثمار 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.

العملة الواحد من «بيتكوين» تعادل بالعملة المحلية نحو 897 ألف جنيه بأسعار اليوم، فما الذي يمكننا شراؤه بهذا الرقم؟ هذا ما سنعرضه في التقرير التالي.

أحدث نسخة من هاتف آيفون 12 في مصر

أعلنت سلسلة متاجر «تريد لاين»، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، في وقت سابق من شهر نوفمبر 2020، الأسعار الكاملة لهواتف آيفون 12 في مصر، بأسعار تبدأ من 19660 جنيها.

وبلغ سعر هاتف iPhone 12 Pro نسخة 512 جيجا، وهو الإصدار الأعلى والأحدث ضمن سلسلة هواتف شركة أبل الجديدة، 31.5 ألف جنيه مصري، وفقًا للأسعار المعلنة في مصر.

شراء سيارة جديدة موديل 2021

الخيار الثاني لديك في هذه القائمة هو التوجه لشراء سيارة جديدة موديل 2021، وهنا تجد الخيارات المتاحة أمامك كثيرة، سنذكر منها على سبيل المثال سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار أعلنتها مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل الحصري للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي” فى مصر، بلغ سعر الفئة الأولى 317 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بـ 327 ألفا، وسعرت الفئة الثالثة من السيارة بـ 339 ألفا.

شراء بلاي ستيشن 5 الجديد

بعد شراء هاتف آيفون 12 برو، وسيارة هيونداي إلنترا CN7 الفئة الثالثة، يتبقى لنا من المبلغ الأصلي 524.5 ألف جنيه، ما زال أمامنا عدة أشياء يمكننا شراؤها بهذا المبلغ.

أحد الخيارات المتاحة أمامنا، هي شراء النسخة الأحدث من جهاز بلاي ستيشن 5، والذي أعلنت شركة سوني اليابانية عن طرحه في سبتمبر 2020، بسعر 400 دولار للنسخة الديجيتال، و500 دولار للنسخة الكلاسيكية المزودة بمشغل أقراص.

وتطرح بعض المتاجر الإلكترونية في مصر مثل سوق دوت كوم ونون، جهاز بلاي ستيشن 5 بأسعار تبدأ من 16 ألفا وحتى 24 ألف جنيه، ووفقًا لأحدث عرض على موقع نون، فسعر بلاي ستيشن 5 (Disc Version) بلغ 17.5 ألف جنيه.

دفع مقدم شقة في أحد مشروعات دار مصر

ويتبقى لدينا بعد ما قمنا بشرائه في هذه الرحلة الافتراضية 507 آلاف جنيه، يمكننا التوجه الآن إلى مجال العقارات، وهنا نجد الخيارات كثيرة، سنذكر منها على سبيل المثال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان والتعمير.

وكان آخر طرح لوحدات جديدة في مشروع دار مصر قد أعلن عنه في يوليو الماضي، بإجمالي 575 وحدة سكنية في 4 مدن هي: العاشر من رمضان- 15 مايو- السادات- حدائق أكتوبر، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا مربعًا، وبأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 جنيه.

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة بمشروع دار مصر، يتم سداد ما نسبته إجمالا 21.5% من ثمن الوحدة في مرحلة التقديم، على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا، بنظام التمويل العقاري.

وبافتراض التقدم لشراء أعلى سعر في هذه الوحدات السكنية، فإن المبلغ الذي سيتم دفعه في البداية كمقدم للوحدة الجديدة هو 211 ألف جنيه تقريبًا.

شهادة ادخار في إحدى البنوك المصرية

بعد شراء الهاتف والسيارة وجهاز بلاي ستيشن ودفع مقدم لوحدة سكنية جديدة، سيتبقى لدينا ما يقارب من 300 ألف جنيه مصري، إذا لم تكن لديك خطط لشراء أي شيء آخر، يمكنك الآن وضعها في إحدى الشهادات الإدخارية التي تقدمها البنوك المصرية.

وتقدم البنوك المحلية في مصر ما يزيد على 44 شهادة إدخار مختلفة، بنحو 108 دوريات صرف مختلفة (شهري- ربع سنوي- نصف سنوي- سنوي)، وفقًا لآخر حصر لجريدة المال خلال فبراير الحالي، عقب قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

ويعرض كل من البنك الأهلي، ومصر، والمشرق، وبلوم، ومصر- إيران أعلى سعر فائدة شهرية على شهادة الثلاث سنوات بواقع %11، وعلى مستوى الشهادات بأجل 5 سنوات،

وعرض بنكا «فيصل الإسلامى» و«المشرق» أعلى فائدة تصرف شهريا بواقع 11% ثم بنك القاهرة 10.5%، والبنك الأهلى المصرى 10.25 %.