اتصالات وتكنولوجيا

«آيفون إكس آر» يستحوذ على 3% من إيرادات أكثر 10 هواتف مبيعًا (جراف)

خلال الـ9 شهور الأولي من العام الماضي
محمود جمال 10:16 م, الجمعة, 17 يناير 20 10:16 م, الجمعة, 17 يناير 20

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استحوذ هاتف آيفون إكس آر على 3% من إيرادات أكثر 10 هواتف ذكية مبيعًا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، تلاه هاتف سامسونج جالاكسي A10 بنسبة بلغت 2.6 %، ثم هاتف سامسونج جالاكسي A50 بـ1.9%.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة counter point العالمية للأبحاث التسويقية، جاء هاتف آيفون 11 الجديد فى المركز الرابع بنسبة 1.6% ، وOPPO A9 بـ 1.6%، ثم هاتف أوبو  A9 بـ 1.6 %.، وحصد المركز السادس هاتف OPPO A5s بـ1.5 %.

وجاء هاتف سامسونج جالاكسي A20 بالمركز السابع بـ1.4 %، ثم OPPO A5 ثامنًا بـ1.3%. وشاومي ريدمي  A7 بالمركز التاسع بـ1.2 %، وأخيرًا جهاز هواوي P30 بـ1.1 %.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا فى العالم خلال الـ 9 شهور الأولي من 2019 .

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بقلم محمود جمال

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