آير فرانس تلغي 30% من رحلاتها بسبب إضراب العاملين

وكالات:اضطرت شركة "إير فرانس" الفرنسية للطيران إلى إلغاء 30% من رحلاتها السبت بسبب إضراب العاملين للمطالبة بزيادة الأجور.وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الإضراب - الذي يستمر يومًا واحدًا - أثر بالسلب على الرحلات الداخلية والدولية لشركة "إير فرانس" والتي تنطلق من مطاري

وكالات:

اضطرت شركة “إير فرانس” الفرنسية للطيران إلى إلغاء 30% من رحلاتها السبت بسبب إضراب العاملين للمطالبة بزيادة الأجور.





وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الإضراب – الذي يستمر يومًا واحدًا – أثر بالسلب على الرحلات الداخلية والدولية لشركة “إير فرانس” والتي تنطلق من مطاري شارل ديجول، وأورلي الفرنسيين.

وأهابت الشرطة الفرنسية بركابها، ضرورة التحقق من مدى انتظام رحلاتهم قبيل الحضور إلى المطارات، وعرضت استبدال تذاكر الطيران لمن يرغب مجانًا.

ويعتبر هذا هو الإضراب الخامس من نوعه للعاملين في شركة الطيران الفرنسية منذ فبراير الماضي، حيث هددت نقابة العاملين بالشركة – في وقت سابق من هذا الأسبوع – بتصعيد الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور، والتي تتزامن مع إضرابات داخلية للسكك الحديدية في فرنسا.

يذكر أن الإضراب يكلف “إير فرانس”، نحو 20 مليون يورو خسائر يومية، والتأثير سلبًا على أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، وتعرض الشركة زيادة الأجور بنسبة 1% فقط، بينما تطالب نقابة العاملين بزيادة 6% نظرًا لتجميد الأجور منذ عدة أعوام.