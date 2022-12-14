«آيدام» تمنح أعضاء النادي الأهلي بطاقة الرعاية الصحية مجانا لمدة أربع سنوات

أعلنت شركة آيدام” ‏للخدمات الطبية عن توقيع اتفاقية تعاون مع “النادي الأهلي” بموجبها تقدم برنامجها المتميز لخدمات الرعاية الصحية لكل أعضاء النادي وأسر العاملين لمدة أربع سنوات.

وبحسب هذه الاتفاقية تكون شركة “آيدام” هي المقدم الحصري لخدمات الرعاية الصحية لأعضاء “النادي الأهلي” وأسر العاملين لمدة أربع سنوات , وذلك تماشياً مع استراتيجية “آيدام” لتوفير خدمات الرعاية الصحية مرتفعة الجودة لكافة الفئات من خلال النادي الأهلي كبوابة للمجتمع المصري.



ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “آيدام” للخدمات الطبية عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة بين الطرفين، مؤكدًا أن “آيدام” لديها رؤية واضحة في أن الخدمات الطبية حق غير قابل للجدال، ولا يتم المقايضة عليه، ويجب توافرها للجميع.

ووجه العضو المنتدب لشركة “آيدام” الشكر للكابتن محمود الخطيب الذي يعتبره رمز العطاء، وأيقونة الرياضة والإدارة التي يفخر بها الجميع ولمجلس إدارة الأهلي, لتوفير الخدمات الطبية لأعضائه عبر الشركة التي تمتلك شبكة كبيرة سواء في المستشفيات ومراكز الأشعة إلى جانب مراكز التحاليل، مؤكداً أن تعاون الشركة مع النادي الأهلي سوف يحقق طفرة رقمية، حيث تستهدف “آيدام” الوصول بخدماتها المتميزة في الرعاية الصحية لأكثر من 2.5 مليون مستفيد بنهاية عام ٢٠٢٣، خاصة مع الخطة التوسعية التى تتبناها الشركة و الاستثمار من جانب شركة “بي تي اس” القابضة مؤخراً والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو التي نستهدفها.



ومن ناحية أخرى قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أن مشروع الرعاية الصحية الذي تم الاتفاق عليه مع شركة “آيدام” للخدمات الطبية يليق بأعضاء النادي، في ظل كونها واحدة من الشركات الكبيرة في هذا المجال، والتي سوف توفر خدمات مميزة للأعضاء وأسر العاملين في كل الأعمار السنية لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك تماشياً مع رؤية النادي ومجلس إدارته لمد مظلة الخدمات المقدمة للأعضاء وعلي رأسها الرعاية الصحية المتكاملة خاصة مع الازدياد المضطرد في أسعار الخدمة الطبية.



وأوضح الخطيب، أن الأهلي منذ نشأته عام ١٩٠٧ ورغم تعاقب الإدارات والمناصب، لديه منظومة متكاملة تتكون من عناصر متوافقة تضم الأعضاء والجماهير والعاملين والفرق الرياضية، وأن هذه المنظومة المترابطة تعمل خلف هدف واحد، وهو مصلحة الأهلي، مهما تعاقبت مجالس الإدارات، وأن أي مجلس يجب أن يضع في اعتباره كل عناصر المنظومة وليس فقط الفرق الرياضية والبنية التحتية، وأن يحاول جاهدًا تقديم كل ما يمكن من مزايا وخدمات تجعل الجميع فخورين بالانتماء إلى النادي.



وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل بكل جهد ومنذ اليوم الأول على بذل أقصى ما يمكن من أجل مصلحة الكيان، وأن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف بعدما أصبح الأهلي بمثابة ٤ أندية، وأن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات الأعضاء والعاملين، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالإنشاءات وتحقيق البطولات.



يشار أن شركة “بي تي أس” القابضة للاستثمار أعلنت مؤخراً عن توصلها لاتفاق شراكة مع شركة “آيدام” ‏للخدمات الطبية ش.م.م من خلال ذراعها التنفيذية بمصر، وتم بموجبه استحواذ الأولى على نسبة من أسهم الشركة المصرية.

وذلك تماشياً مع استراتيجية شركة “بي تي أس” والتي تستهدف ضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية من خلال التكامل مع الشراكات والتحالفات المحلية و العالمية بهدف تقديم حلول وخدمات متكاملة لإثراء وتعزيز الوعي المجتمعي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وضمان تقديم قيمة ربحية واستثمارية.