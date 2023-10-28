آيتن عامر تلتقي مع محمود عبد المغني في فيلم جديد (صور)

الفيلم باسم " درويلة" ، ويتم تصويره حاليا بأحد الفنادق في 6 أكتوبر .

آيتن عامر تلتقي مع محمود عبد المغني في فيلم جديد (صور)
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:14 م, السبت, 28 أكتوبر 23

تلتقي الفنانة آيتن عامر مع الفنان محمود عبد المغني الفترة القادمة بفيلم سينمائي جديد ” درويلة” ، والذي يتم تصويره حاليا بأحدى الفنادق في 6 أكتوبر .

فيلم ” درويلة” يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ، محمد علي رزق ، مسلم ، قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي واخراج معوض اسماعيل .

وسيتم تصوير أحداث فيلم ” درويلة” في العديد من الأماكن بالقاهرة ، ويتم حاليا اختيار باقي أبطال الفيلم للمشاركة فيه ، كما تقوم آيتن عامر بتصوير فيلم آخر ” عنب ” حاليا مع بيوم فؤاد وعدد من أبطال برنامج  snl بالعربي .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:14 م, السبت, 28 أكتوبر 23