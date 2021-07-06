اتصالات وتكنولوجيا

«آيتل الصينية» تطلق هاتفها الجديد P37 في مصر

غدا عبر بث مباشر علي صفحات التواصل الاجتماعي
محمود جمال 11:50 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21 11:50 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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تستعد شركة “itel” موبايل الصينية للهواتف لإطلاق هاتفها الجديد “السوبرP37” في السوق المصرية غدا الأربعاء في بث مباشر عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم الطرح من خلال نسختين itel P37 ، وitel P37pro يدعمان خدمات الجيل الرابع.

يأتي هاتف “itel P37” مع شاشة عرض قد تصل إلى أكثر من 6.5 بوصة، وكاميرة مزدوجة، وبطارية تصل إلى 5000 ملي أمبير/ ساعة ، ومزود بنظام تشغيل أندرويد 10.

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وأطلقت “ايتل” على الحملة الترويجية للهاتف الجديد عبر صفحتها على السوشيال ميديا “السوبرP37” بسعر اقل من 1600 جنيه.

itel mobile إيتل موبايل من أكبر الشركات المنتجة للفيتشر فون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حول العالم، تعمل حاليًا في 50 سوقًا ناشئًا، وتمتلك أكثر من 1500 مركز صيانة، وتصل حجم إنتاجها إلى 15 مليون وحدة من المنتجات التكنولوجية المختلفة سنويًا.

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وعززت آيتل من تواجدها في السوق الأفريقية مؤخرا؛ لتصبح من بين أفضل ثلاث شركات من حيث المبيعات، وفي عام 2018/2019 اخترتها مجلة African Business في المرتبة 17 ضمن قائمة أفضل 100 علامة تجارية في إفريقيا.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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