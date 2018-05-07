آية عبد الله تحيى حفل مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط غدا

أحمد حمدي تستعد المطربة الشابة آية عبد الله لإحياء حفل غنائي، في الإسماعلية غدا بفندق توليب الفرسان بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل و الفريق مهاب مميش و عدد من الوزراء.وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مدينة الإسماعيلية تستضيف مؤت

أحمد حمدي

تستعد المطربة الشابة آية عبد الله لإحياء حفل غنائي، في الإسماعلية غدا بفندق توليب الفرسان بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل و الفريق مهاب مميش و عدد من الوزراء.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مدينة الإسماعيلية تستضيف مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الذي يقام خلال يومي 9،8 من مايو الجاري، تحت عنوان النقل البحري والخدمات اللوجستية



وأوضح أن المؤتمر معني بربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها لتقديم منظومة للنقل البحري أكثر كفاءة، وكذلك عرض كل ما هو جديد في هذه المنظومة وسبل تعاون دول المتوسط في هذا القطاع.