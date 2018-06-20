آى فاينانس: دربنا 12 ألف موظف بالمالية على منظومة الدفع

مها أبوودن أعلن إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آى فاينانس، عن الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، فى كل أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وتدريب 12 ألف موظف على آليات المنظومة، منهم 800 من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية

مها أبوودن

أعلن إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آى فاينانس، عن الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، فى كل أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وتدريب 12 ألف موظف على آليات المنظومة، منهم 800 من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إدارى –هيئات محلية -هيئات خدمية)، وإغلاق 61 ألف حساب بالبنك المركزى ليقتصر التعامل على حساب الخزانة الموحد مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.

وقال سرحان، في تصريح لـ”المال”، إن اكتمال شبكة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومية أتاحت ميكنة مرتبات 4 ملايين و300 ألف موظف حتى الآن من خلال حسابات بنكية، ما يصب فى صالح الهدف القومى الذى تتوجه الدولة نحو الآن، وهو الشمول المالى ليصبح للجميع حسابات بنكية وتدور الأموال داخل الجهاز المصرفى.

وأكد أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل يساهمان فى تحقيق الشمول المالى والتحول إلى مجتمع رقمى فى التعاملات المالية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومى للمدفوعات وتعزيز التعاون مع البنك المركزى وجميع أطراف المنظومة.

وشدد على التأهيل التام لجميع الجهات الحكومية والعامة لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة والمختلفة بشكل إلكترونى، خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالى إلكترونى، وأصبحت عمليات الصرف من الموازنة والتحكم فيها يتم من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، إلى جانب ربط النظامين (TSA& GFMIS) فيما بينهما، بحيث لا تتم أى مدفوعات إلكترونية إلا من خلال منظومة إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز المخصص فى قانون ربط الموازنة العامة للجهة التى يديرها ولو بمبلغ بسيط، ما سيؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.

وأشار إلى أنه تم بذل جهود ضخمة على مدى الـ 8 أشهر الماضية، لإتمام منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية، وتوفير جميع الإمكانيات من بنية تحتية وأجهزة الكترونية للتعامل من خلال تلك الأنظمة، وإتمامها بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، بما يضمن تأمين وتشفير المعلومات المتداولة عبر هذه المنظومة الإلكترونية.

يأتى ذلك عقب إعلان وزارة المالية الاستمرار في تنظيم دورات وورش تدريبية لممثلي وزارة المالية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS الجهات الإدارية، تنفيذًا لتوصيات الملتقى الاستراتيجي الذي نظمته الوزارة العام الماضي والخاصة بالاهتمام بتطوير وتدريب جميع الكوادر البشرية العاملة بالوزارة خاصة علي تطبيقات السياسات المالية الحديثة.

وأكدت وزارة المالية، فى بيان لها -أمس الثلاثاء- أن هذه البرامج وورش التدريب تتواكب مع اطلاق قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد لمبادرة لتقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة التدريب الأمثل واستغلال قاعات التدريب الملحقة بالمديريات المالية بالمحافظات، والتي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التدريبية لاستضافة البرامج التدريبية بها.

وأضاف أن الفترة من أغسطس 2017 وحتى يونيو الحالي شهدت تنظيم (69) ورشة عمل لضمان جودة تطبيق السياسات المالية الحديثة، وأسهمت إيجابياً في صقل مهارات العاملين بوزارة المالية والجهات المعنية بتطبيق منظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS.

ولفت إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على مستوى جميع محافظات الجمهورية للتدريب على منظومة GFMIS (منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية)، وكذلك عقد ورش عمل فى كل من جامعة القاهرة ، محافظة القاهرة، وجامعة الأزهر لشرح كيفية الصرف على برامج التمويل من الحسابات والصناديق الخاصة والتمويل الذاتى.

وأوضح أنه تم تدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية على كيفية الصرف من الحسابات الخاصة والتمويل الذاتى وإعداد المعالجة المحاسبية لتطبيق آلية الصناديق والحسابات الخاصة والتمويل الذاتى طبقا للمنظومة الالكترونية.

وأشار إلى أن وزارة المالية أصدرت عدد من الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية لتعريف العاملين بالوحدات الحسابية والموازنية والمراقبين الماليين بالمنظومة الالكترونية الجديدة لضمان التطبيق السليم للسياسات المالية وأهدافها الإستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن قطاع الحسابات والمديريات المالية حرص على تقديم الدعم الفنى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، وكذلك متابعة أية مشكلات تواجه هذه الوحدات الحسابية وخصص خطوط تليفونية لتقديم الدعم الفنى علي مدار اليوم، بالتنسيق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وقطاعات وزارة المالية المعنية بهذه المنظومة الالكترونية.

وبين أن قطاع الحسابات والمديريات المالية يتبني خطة لتطوير للبنية التحتية للمديريات المالية بالمحافظات المختلفة تم بالفعل تطبيقها في كلا من المديرية المالية بالبحر الأحمر والمديرية المالية بالإسكندرية والمديرية المالية ببورسعيد، لافتًا إلى أن القطاع يعمل على استكمال أعمال التطوير بالمحافظات الأخرى.