«آى فاينانس» تتبنى خططا توسعية محلياً وأفريقياً.. وتطرح خدمات قيمة مضافة جديدة

تستهدف مجموعة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، التوسع فى محفظة خدمات المقدمة لعملائها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن اعتزامها اقتحام أسواق القارة السمراء؛ بهدف تصدير تجربة مصر للتحول الرقمى، وذلك بعد إطلاق قطاع مختص للتوسع فى الأسواق الخارجية.

كما تستهدف أيضًا التوسع فى تقديم خدمات الحوسبة السحابية عبر ذراعها «آى فاينانس لتكنولوجيا المنشآت المالية»، كما تخطط المجموعة لإتاحة خدماتها للمنشآت المصرفية فى السوق المصرية، علاوة على التوسع فى تقديم خدمات التأمين الصحى ورقمنة القطاع الطبى.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن استراتيجية إى فاينانس ترتكز على دعم التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، فضلا عن التوسع محليا وخارجيا فى عدد من المشروعات القائمة والجديدة بما يعظم عوائد المجموعة.

وكشف سرحان لـ«المال» أن المجموعة أنفقت 390 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأسمال المقيدة فى 29 ديسمبر 2021 والبالغة 2.48 مليار جنيه، إذ أنفقت 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمتها فى رأسمال E-health للقيام بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحى الشامل بمصر.

وأضاف أن آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أنفقت 201 مليون جنيه لتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، إذ تم سداد 4 ملايين دولار حتى تاريخه من تكلفة عملية التحديث، وبالتالى فإن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب بلغت 2.09 مليار جنيه، وفقًا لآخر إفصاحات الشركة فى مطلع سبتمبر الماضى.

فى سياق متصل، أكد أن الشركة لديها خطة للتوسع فى أسوق القارة السمراء، مما يسهم فى زيادة عوائد المجموعة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويعزز من التواجد المصرى فى خدمة الدول الأفريقية والوطن العربى، بجانب السوق المحلية.

وأضاف أن من بين أحدث مشروعات المجموعة التوسع فى الخدمات الحوسبة السحابية المقدمة من «إى فاينانس» لتشغيل المنشآت المالية، وهى الشركة المختصة فى تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وأول شركة Fin-tech بالاعتماد على تطبيقات التحول الرقمى.

وأوضح أن المجموعة تعتزم خلال مشاركتها فى الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2022 الكشف عن أكبر وأحدث منصة متكاملة لخدمات الحوسبة السحابية بالشراكة مع كيانات متخصصة فى التحوّل الرقمى على مستوى العالم، منها VMware, Cisco, IBM, Dell, Pure storage, Huawei, Redhat, F5, Citrix, Paloalto, Fortinet, Commvault.

وأشار سرحان إلى أن «إى فاينانس» تستهدف إطلاق منصة جديدة تساعد الدولة فى تسريع وتيرة التحول الرقمى المختلفة بالمؤسسات الحكومية والقطاع المصرفى وغير المصرفى، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لمواكبة تطورات المشهد الاقتصادى العالمى من ناحية، وتحقيق أفضل معدلات النمو.

وأضاف أن المنصة ستتيح إمكانية تجربة نموذج الخدمات المزمع إطلاقها للجمهور قبل إطلاقها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن الهدف الأساسى من إطلاق تلك المنصة هو مساعدة العملاء عبر تنفيذ وتطوير عدد ضخم من الأعمال والمعاملات، وبالتالى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة بمرونة فائقة.

ولفت إلى أنه تم تزويد المنصة بأحدث تقنيات الحوسبة الآمنة، وتقديم خدمات رقمية متعددة مثل البرمجيات والمنصات السحابية والبنية التحتية المؤمنة وإنترنت الأشياء وتطبيقات الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة.

وكشف أن مجموعة إى فاينانس أعلنت مطلع العام الجارى عن تدشين قطاع خاص للتوسع فى الأسواق، بهدف تصدير خدمات الشركة للأسواق الخارجية، وفى مقدمتها أسواق القارة السمراء.

وأكد على أنه تم إنشاء هذا القطاع ليكون مسؤولًا عن التوسع فى تقديم الخدمات المختلفة للمجموعة فى القارة الأفريقية سواء من خلال إتمام شراكات استراتيجية أو النظر فى استحواذات على كيانات قائمة، والتى من خلالها تستطيع المجموعة فتح أسواق جديدة وتعظيم العوائد لمساهميها.

وأشار إلى أن المجموعة توسعت بالفعل من خلال شركة إى كاردز المتخصصة فى تقديم الحلول الذكية المتكاملة للبطاقات، مؤكدا أن إى كاردز وقعت تعاقد 10 سنوات لتشغيل وإدارة البطاقات الذكية للمنظومة الطبية فى دولة «زيمبابوى»، بالتعاون مع شركة Tres Groupe International(TGI) المتخصصة فى تقديم خدمات الاستشارات، وخدمات الرعاية الصحية.

وعلى صعيد آخر، أوضح أن المجموعة تنتظر طرح رخصة إطلاق تأسيس البنوك الرقمية من البنك المركزى، لافتًا إلى أن الشركة ستعكف على اتخاذ القرار النهائى فى هذا الصدد فور صدورها.

وألمح إلى أن آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لديها توجه عام نحو دعم الشركات المصرية الناشئة العاملة فى قطاع التكنولوجيا، مبينًا أن المجموعة استثمرت مؤخرا فى شركة «نكستا» لتكنولوجيا الخدمات المالية المصرفية.

وحول نية المجموعة تنفيذ عملية قيد مزدوج لأسهمها، علق قائلا: مثل هذه التوجهات نحو الأسواق والبورصات العالمية بحاجة إلى دراسات مستفيضة، ولاسيما فى ظل الظروف العالمية الراهنة، والتى تشهدها كافة الأسواق على جميع المستويات وفى مختلف الأسواق العالمية، الأمر الذى يؤكد حتمية المتابعة والاطلاع والدراسة ومناقشة جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أى خطوات نحو التوجه لأسواق المال والبورصات العالمية.

وعن خطط إطلاق آى أسواق منصات جديدة، لفت إلى أن هدف شركة «eAswaaq» تتمثل فى إنشاء وتشغيل منصة تجارة إلكترونية شاملة؛ تضم سلاسل وأصناف متنوعة من المنتجات للربط بين جميع أطراف منظومة التجارة الإلكترونية، وقد انصب تركيز الشركة فى بدايتها على قطاع الزراعة الذى يساهم بحوالى %12 من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، ويخدم نحو 6 ملايين مستفيد من أصحاب الحيازات الزراعية، بالإضافة إلى 5 آلاف جمعية زراعية.

وأضاف أن «eAswaaq» نجحت فى التوظيف الأمثل للبنية التكنولوجية التى تحظى بها مجموعة «إى فاينانس»، والاستفادة من قاعدة بيانات «بطاقات الفلاح الذكية» التى تصدرها شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «eCards» التابعة للمجموعة.

وأوضح أنه تم إطلاق منصة «AgriMisr» مطلع عام 2020، بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، وهى أول منصة تجارة إلكترونية متكاملة تركز على خدمة القطاع الزراعى فى مصر، منوهًا أنها تقوم بربط كافة أطراف المنظومة الزراعية عبر تنظيم وتيسير المعاملات التجارية بينهم، وذلك من خلال سوق إلكترونية شاملة للمعاملات التجارية توفر أفضل وسائل العرض والتسويق والتجارة للأنشطة والخدمات الزراعية، بهدف تنمية أنشطة السوق الزراعية المحلية، وفتح أسواق جديدة للصادرات.

ولفت إلى أن «eAswaaq» تعكف حاليا على تطوير أول منصة إلكترونية توفر حلول الحجز الإلكترونى لأكثر من 30 وجهة سياحية، بما فى ذلك المتحف القومى للحضارة المصرية، علاوة على تطوير تطبيقات للهواتف المحمولة بغرض دعم التحول الرقمى لأنشطة السياحة فى مصر، بما فى ذلك تطبيق مخصص لأنشطة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأضاف أن الشركة تقوم بإدارة وتشغيل 6 منصات للحجز الإلكترونى للتذاكر، مدعومة بأسهل حلول الدفع الإلكترونى سواء عن طريق البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، مع تسهيل الدخول إلى المواقع التى تم حجز تذكرتها من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR code المدون على التذاكر أو البطاقات أو الهواتف المحمولة.

وقال: طورت «eAswaaq» بوابات دخول إلكترونية فى العديد من المواقع الأثرية التى تتسم بالإقبال المرتفع، مما يساهم فى تخفيف الازدحام بمداخل تلك المواقع وتحسين تجربة الزائرين. وبالتوازى مع ذلك، تتولى «eAswaaq» تطوير وإدارة وتشغيل الموقع إلكترونى ومنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بمصنع كنوز مصر للمستنسخات الأثرية المصرية لمرخصة عالية الجودة.

وأشار إلى أن الشركة قامت أيضًا بتدشين منصة «تمويل مصر»، بهدف تقديم خدمات التمويل المتكاملة، من خلال البرامج والمنتجات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن حلول التمويل الاستهلاكى، استنادًا إلى قاعدة بيانات المنظومة التقنية فائقة التطور التى تحظى بها مجموعة «إى فاينانس».

وأوضح أن آى أسواق أبرمت منصتى «تمويل مصر» و«AgriMisr» شراكة استراتيجية مع البنك الزراعى المصرى، بهدف إطلاق منظومة رقمية شاملة تقوم على تسهيل ومعالجة وتنفيذ طلبات التمويل للعاملين بالأنشطة الزراعية، مع إدارة عمليات سداد مستحقات التمويلات المقدمة بصورة رقمية كاملة، من خلال إطلاق بطاقة ميزة للمزارعين.

وأشار إلى أن منتجات التمويل المقدمة تشمل عبر المنصة الجديدة التمويل المباشر للمزارعين، والتمويل الشخصى، وتمويل الجمعيات الزراعية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدر إجمالى عدد البطاقات الصادرة عن شركة اى كاردز المتخصصة فى إنتاج البطاقات الإلكترونية، بنحو 200 ألف بطاقة يوميًّا، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتقديم باقة متكاملة من خدمات إنتاج وإدارة وإصدار البطاقات الذكية، بالإضافة إلى خدمات إدارة ومعالجة البطاقات للغير، فضلاً عن تقديم باقة من الخدمات الذكية المتكاملة والتى تشمل خدمات النقل الذكى والمدن الذكية.

وذكر أن شركته تعمل فى إنتاج أكثر من 60 مليون بطاقة للهيئات الحكومية والمؤسسات البنكية، وهى معتمدة من «فيزا» و«ماستركارد» و«ميزة الوطنية»، لافتًا إلى أن هنالك خطة للتوسع فى محفظة خدمات الشركة من خلال تشغيل منظومة البطاقات الذكية فى مصر.

ولفت إلى أن آى هيلث التابعة للمجموعة، والمتخصصة فى تشغيل المنظومة الصحية، تستهدف من تشغيل وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إطار الشراكة المبرمة هيئة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن آى هيلث ستتولى إدارة برنامج التأمين الصحى الشامل فى خمس محافظات كمرحلة أولى، وهى: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، بما يشمل نحو 140 مستشفى ومركز رعاية صحية.

وأوضح أن الشركة تستهدف تقديم خدمات رقمية لشركات أخرى فى القطاع، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن «إى فاينانس تمتلك» %35 من أسهم آى هيلث، بينما تمتلك الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة %50.