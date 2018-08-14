«آى سكور» تتفاوض مع شركات التخصيم للانضمام إلى قاعدة العملاء

محمد سالم وأحمد الدسوقى:



تجرى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» مفاوضات مكثفة مع شركات التخصيم العاملة بمصر، للانضمام إلى قاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة.



قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريح لـ«المال«، إن شركته تهدف إلى ضم شركات التخصيم إلى قاعدة العملاء، والاشتراك فى سجل الضمانات المنقولة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية مارس الماضى وتديره الشركة.



وأطلقت الرقابة المالية، مارس الماضى، السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة الذى تديره شركة « آى سكور«، ويساهم فى التغلب على عقبات منح التمويل والائتمان، باستخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التى تشهر بالسجل، كضمانة للحصول على التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل.



وأضاف: «الشركة عقدت أكثر من لقاء مع الجمعية المصرية للتخصيم لهذا الغرض، وبالفعل جميع الشركات التى تعمل فى المجال، تدرس فى الوقت الحالى الانضمام لقاعدة عملائنا «.



وأشار إلى أن قاعدة عملاء الشركة تضم حالياً 14.6 مليون عميل فرد، و280 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بحجم تسهيلات ائتمانية 263 مليار جنيه للعملاء، من بطاقات وقروض شخصية، و104 مليارات جنيه للشركات.



وقال كفافى إنه يتطلع لضم شركات التطوير العقارى لقاعدة المتعاملين مع شركته، للاستفادة من تقارير السجل الائتمانى عن العملاء المتقدمين، لشراء وحدات سكنية أو تجارية بالتقسيط.