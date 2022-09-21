«آى جى آى» للتنمية تدرس تنفيذ «متكامل» بمدينة «سفنكس الجديدة»

تساهم شركة «IGI Developments» فى معرض «سيتى سكيب مصر» بمحفظة من الوحدات السكنية الفاخرة بحجم استثمارات يصل إلى 22 مليار جنيه، كما تقدم عروض وتسهيلات استثنائية تبدأ من مقدم %5 وتقسيط حتى 9 سنوات.

وقال المهندس شريف مصطفى – العضو المنتدب للشركة، إن «IGI Developments» انتهجت منذ عام 2020 سياسة جديدة تتواكب مع متغيرات القطاع، وكونت فريق عمل جديدا من أصحاب الخبرات المنتقاة.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على ابتكار آليات جديدة فى التسويق والبيع وإجراء دراسات واسعة للتعرف على متطلبات العملاء وزيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات، وكذلك آليات تسعير الوحدات لتقديم أفضل الأسعار المواتية للسوق والعملاء خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالى.

وأكد أن السياسات الناجحة للشركة خلال العامين الأخيرين ساهمت فى تحقيق مبيعات فى 2022 تعادل 3 أضعاف نظيرتها فى 2021.

وشدد على أن الشركة تحرص على تأجير المحلات بكل مشروعاتها، وذلك للحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات الأفضل.

وأضاف أن «IGI Developments» ركزت على الاستعانة بعدد أكبر من شركات المقاولات بقيمة أعمال 3.5 مليار جنيه بمشروعات الشركة المختلفة للإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال عامين، بما يضمن تسليم أكبر عدد من الوحدات للعملاء فى وقت زمنى قياسى.

وتتعاون هذه الشركات مع إحدى شقيقات «IGI Developments» وهى «جينزا للمقاولات» التى تمتلك سابقة أعمال كبرى، حيث نفذت مشروعات؛ منها «جامعة النيل» وملحق قسم الأطفال «بمستشفى 57357» ومبنى «مايكروسوفت» و«البريد المصرى» بالقرية الذكية، و«مول مطار القاهرة الدولى».

ويبلغ حاليا عدد سكان مشروعات IGI Developments« » 30 ألف نسمة، بما يعادل نحو 6000 أسرة، وعند الانتهاء من تسليم الوحدات بجميع المشروعات سيصل عدد الأسر إلى 12 ألفا أى ما يقرب من 60 ألف نسمة.

وأضاف: نتيجة لجاهزية مشروعات الشركة وتوافر أعلى مستوى من الخدمات، تحقق مشروعات «IGI Developments » أعلى معدلات إشغال فى وقت زمنى قياسى.

«أشجار سيتى»

وقال المهندس شريف مصطفى إن إجمالى الوحدات المسلمة بمشروع «أشجار سيتى» بلغ 2000 وحدة، وتستهدف تسليم 1000 أخرى بنهاية 2022، أما المشروعات الأخرى، فسيتم تسليم ما يقرب من 300 وحدة بها بنهاية العام الحالى.

يتميز «أشجار سيتى» بالقرب من طريق الواحات والطريق الدائرى وطريق دهشور، ويمتد على مساحة 148 فدانًا.

وطرحت الشركة فى مارس الماضى مرحلة Calla بمشروع «أشجار سيتى» والتى حققت نجاحًا بيعيًّا كبيرًا وتم الانتهاء من بيعها بالكامل، لذا قررت طرح مرحلة جديدة بإسم Rosa سيتم المشاركة بها بسيتى سكيب.

وتترواح مساحات الوحدات بها ما بين 100 وحتى 190 متر مربع بغرفتى أو 3 غرف نوم وأسعار تبدأ من مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات.

«أشجار هايتس»

وقال إن «أشجار هايتس» يشمل مساحات متنوعة للفيلات، والمتبقى عدد محدود منها، ومساحتها 300 متر بأسعار تنافسية تبدأ من 5 مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات.

وأضاف أن الشركة ستطرح أيضا منتجات جديدة بمشروع «أشجار هايتس» بمساحات شقق تبدأ من 50 مترًا، وتتمثل فى ستديو غرفة واحدة وشقق غرفتين و3 غرف وتبدأ مساحتها من 80 وحتى 170 مترًا، وتقسيط يصل إلى 9 سنوات بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء. ويبلغ إجمالى الوحدات الجارى تسويقها 600 وحدة ما بين الشقق والفيلات بـ «أشجار هايتس».

وقامت «IGI Developments» بتوقيع شراكة جديدة مع المسوق العقارى Anchor لتسويق الشقق بمشروع «أشجار هايتس».

«حى الأشجار»

وكومباند «حى الأشجار» أكتوبر من أوائل الكومباوندات المتكاملة والشهيرة بالمدينة، ومن ضمن المشروعات الأولى لشركة «IGI Developments»، وتم تسليم وإشغال حوالى 3500 وحدة سكنية بالمشروع ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس.

وتمت مؤخرا إطلاق أحدث مرحلة بحى الأشجار تحت إسم «Jada» فى شهر مايو الماضى وسيتم طرح وحدات جديدة منها لما حققته من إقبال غير مسبوق حيث أن الطلب على «حى الأشجار» فى تزايد، وتتراوح المساحات بهذه المرحلة ما بين 140 وحتى 200 متر بأسعار تبدأ من 2 مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات وتسليم ما بين عام وعامين حسب الوحدة.

وأوضح أن الشركة تقوم حاليًّا بتنفيذ خدمات متكاملة بمشروعاتها بداية بـ «أشجار هايتس» مكونة من مبنى يضم وحدات تجارية وإدارية وعيادات على مساحة بنائية 5000 متر، وكذلك 3 مبانى تقدم وحدات تجارية وإدارية وعيادات بحى الأشجار إحداها داخل مرحلة Jada على مساحات بنائية 1800 متر و2500 متر و2300 متر.

مشروعات جديدة

وكشف عن نية الشركة إطلاق مشروع بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 540 فدانًا لتصبح من أوائل مطورى المنطقة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس أيضًا العديد من الفرص الاستثمارية، منها أراضٍ مميزة بالساحل الشمالى.

وعن القطاع العقارى فى 2022، قال أن السوق العقارية تمكنت من فلترة نفسها، حيث ساهمت التحديات الأخيرة فى إبراز الشركات الجادة، وهى التى تمكنت من تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بمشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأوضح أن العميل المصرى أصبح أكثر وعيًا من السابق، فلم يعد يركز على أسعار الوحدات والتسهيلات فقط كمقياس للاختيار، بل على سابقة الأعمال وخبرات وتاريخ الشركة المنفذة، كذلك مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة منها وتجارب العملاء السابقين.

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم السوق سيكون له دور كبيرا فى جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز الشركات الجادة على التوسع، فهناك معايير محددة تضمن بقاء الجادين وتحفظ أيضًا حقوق العملاء، وما نحتاجه حاليًّا لتحقيق النتائج المنشودة لائحة تنفيذية ولائحة شارحة للإجابة عن استفسارات المطورين.

كما أكد على ضرورة وجود آليات رقابية مشددة للتأكد من تطبيق المطورين لتلك الضوابط مثال ريرا بدبى ووافى بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن تلك الضوابط ستؤدى إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل وتنعكس بصورة إيجابية على الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بتحديد الحقوق والواجبات.

وعن منظومة التسويق العقارى قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» أن المسوق العقارى أهم جزء فى المنظومة العقارية بالتوقيت الحالى، ففضلًا عن دوره فى العملية البيعية.

وأشار إلى أن العملية البيعية أصبحت تعتمد بنسبة بين %60 إلى %70 على المسوقين، بينما لا تتخطى نسبة البيع المباشر من خلال المطور %30 إلى %40.

ولفت إلى أن العمولات التى تقوم الشركة بسدادها للمسوقين يصل أقصاها إلى %5، وترتبط باسم المسوق وعدد الوحدات المبيعة.

وعن تطبيق معايير الاستدامة ومراعاة البعد البيئى قال، ننفذ بالفعل محطة معالجة مياه لتدوير مياه الصرف الصحى واستغلالها فى أعمال الرى، كما ندرس استخدام الطاقة الشمسية ببعض المشروعات».