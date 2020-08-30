«آى تى سيلوشن» ترفع دعوى قضائية لإلغاء تعديل علامتها التجارية

.

بدأت شركة «آى تى سيلوشن» للحلول التكنولوجية فى إجراءات رفع دعوى قانونية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة.

وقال محمود فرج، رئيس الشركة إن مضمون الدعوى ينص على إلغاء القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية بشأن تعديل اللوجو الخاص بالشركة من خلال حذف غصن الشجرة المائل باللون الأسود الموجود بها، لاسيما بعد تأكدها من عدم وجود أى تشابه مع العلامة التجارية لشركة «آبل» الأمريكية للإلكترونيات.

كانت « آى تى سيلوشن» تقدمت فى مايو الماضي بمذكرة قانونية إلى إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، للرد على ادعاءات «آبل» بوجود تشابه بين العلامتين التجاريتين للشركتين.

وأوضح «فرج» لـ «المال» أن شركته عينت الدكتور فرج الخلفاوى، رئيس مجموعة الخلفاوى القانونية، مستشارا قانونيا لها فى قضية إثبات أحقيتها فى علامتها التجارية وجار حاليا تحديد موعد جلسة للنظر فى الدعوى المرفوعة أمام القضاء.

وأضاف أن لجنة المعارضات فى الإدارة أقرت بعد النظر فى الدعوى المقامة من قبل «آى تى سيلوشن» و«آبل» بعدم وجود أوجه تشابه بين العلامتين التجاريتين للشركتين فى المجمل.

وأكد أن القانون المصرى ينص على أن التشابه بين العلامات التجارية للشركات لا يقتصر على جزء منها ولكن يجب أن ينصرف إلى مجمل العلامة مما يعطى الحق قانونا بتسجيل العلامة لصالح شركة «آى تى سليوشن» ورغم ذلك قامت اللجنة بطلب إزالة غصن الشجرة من علامة الشركة القانونية مما يعد مخالفا للقانون.

وتستند «آى تى سيلوشن» إلى أحكام محكمة النقض والتى تؤكد أن العبرة فى التمييز بين علامتين تجاريتين هى الصورة العامة التى تنطبع فى ذهن الجمهور بصرف النظر عن احتوائها على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى.

من ناحيتها تؤكد «آبل» فى دعواها القانونية على أسبقيتها فى استعمال العلامة التجارية محل الخلاف منذ عام 1977 وحتى تاريخه طبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية من أن ملكية العلامة التجارية هى لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره والتسجيل لا ينشئ الملكية.

يذكر أن «آى تى سيلوشن» تأسست عام 2010 وتعمل فى مجال تطوير الحلول التكنولوجية وتقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية إلى الأجهزة المعنية يوم 31 ديسمبر 2014 وتم إلزامها بتاريخ 8 أكتوبر 2015 بتعديل العلامة بتجريدها من الحروف المكتوبة داخل «اللوجو».