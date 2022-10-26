«آى اتش دي» العقارية تبدأ إنشاءات مشروعها   VIVIDBUSINSSS  العاصمة الإدارية

وضعت شركة “أى ايتش دى للتطوير العقاري “، حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع “VIVID BUSINESSS TOWER” بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الاول للشركة داخل العاصمة الادارية الجديدة.

قال المهندس حسام الأكشر رئيس مجلس إدارة آى اتش دي للتطوير ، إن المشروع يقع وجود على لوكيشن مميز حيث يقع على محورين “بالدون تاون” بعرض 90 متر باتجاه شركات الادوية، والنهر الاخضر .

وأضاف أن المشروع مكون من أرضى، و 14 دور تجارى إدارى باستثمارات تقدر بنحو 700 مليون جنيه

موضحا أنه من الارضى إلى الثانى تجارى، ومن الثالث إلى الـ 14 إدارى .

الدوينى: التحضير لمشروع جديد عبارة عن كومباوند سكني بالعاصمة

من جانبه قال محمد الدوينى رئيس القطاع التجارى بالشركة ، يأتي وضع حجر أساس “اى ايتش دى “، في إطار رؤيتها الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري من خلال تقديم تجربة مختلفة، ومميزة للعملاء .

وأضاف الدوينى ، أن مساحات الوحدات بالتجارى تبدء من 28 متر إلى 98 متر ، أما مساحات الإدارى من 32 متر إلى 127 متر، لفت إلى أن جميع الوحدات الإدارية مميزة

وقال الدوينى إن الوحدات التجارية تم تصميممها بفكرة علميه ومميزة حيث أن المدخل الرئيسى للوحدات يطل مباشرا على الشارع، مما يتيح للعميل الدخول مباشرة بدون أى مدخل بكل سهوله و خصوصيه .

كما أن مدخل الوحدات الادارية منفصل تماما عن مدخل الوحدات التجارية موضحا أنه تم تسويق٨٠% من المشروع منذ طرحه وجارى طرح المرحلة الاخيرة .

و اشار أيضا إلى أنه تم التعاقد مع مجموعة من كبرى الشركات الاستشارية بالسوق لانجاز المشروع وعلى رأسها الاستشاري ” IVC”.

استشاري مميز

وهى ضمن الـ20 شركة المعتمده لدى العاصمه الادارية الجديدة كاستشارى مشروع داخل العاصمه، مؤكد على أنه سيتم تسليم المشروع بحد اقصى خلال 3 سنوات .

وتابع الدوينى أن الشركة تخطط لتحضير مشروعها الجديد وهو عبارة عن “كومباوند سكني”, بالعاصمة الادارية الجديدة الذي سيقدم قيمه مضافه لكل العملاء بمساحات خضراء وتكنولوچيا كامله للتحكم في الوحدات وكل الخدمات بالمشروع.