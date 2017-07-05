آى إم جى الكورية تنشئ منتجعًا سياحيًا استشفائيًا بسيوة

معتز محمود تسعى شركة آى إم جى الكورية لإنشاء منتجع سياحى استشفائى بمحافظة مطروح من المقرر أن يقام بمدينة سيوة، وذلك لحين الانتهاء من إعادة احتساب التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع على ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة المياه من المقرر أن تنشئها الشركة بالمحافظة. وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ&n

معتز محمود

تسعى شركة آى إم جى الكورية لإنشاء منتجع سياحى استشفائى بمحافظة مطروح من المقرر أن يقام بمدينة سيوة، وذلك لحين الانتهاء من إعادة احتساب التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع على ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة المياه من المقرر أن تنشئها الشركة بالمحافظة.

وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن الشركة الكورية ستبدأ فى التجهيز لإنشاء مشروع مركز صحى عالمى استشفائى بواحة سيوة بالتوازى مع خطتها لإنشاء 3 مشروعات لمحطات معالجة الصرف الصحى وليس بديلاً عنها.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المحافظة وافقت على البدء فى مشروع المركز الصحى العالمى، مع إرجاء الاستثمارات التى ستنفذها الشركة لمعالجة الصرف الصحى بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إعادة احتساب التكلفة الجديدة للمشروعات فى ظل تحرير سعر الصرف.

وأكد أبوزيد أن الشركة ما زالت حريصة على إنشاء مشروعات معالجة الصرف والتى ستخدم مدن مرسى مطروح، وسيوة، والعلمين، ولم تنسحب من تلك المشروعات، لافتًا إلى وجود مباحثات قائمة حالياً واعداد معادلة حسابية تأخذ فى الاعتبار المتغيرات الحالية.

وأشار محافظ مطروح إلى وجود ضرورة لإعادة الاتفاق على احتساب تكلفة جديدة لسعر معالجة المتر الواحد لمياه الصرف الصحى من المحطات التى ستنشئها الشركة، وكان مقررا لها فى السابق نحو 4.2 جنيه للمتر المكعب من المياه المعالجة وهو ما لم يعد يصلح حالياً.

يُشار إلى أن شركة IMG الكورية وقعت على مذكرة تفاهم لهذه المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته المحافظة فى أكتوبر 2015، ويخدم مدن مطروح، وسيوة، والعلمين، ضمن عدد من مذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية وتنموية، بالتعاون مع مستثمرين عرب، وأجانب باستثمارات قاربت على 200 مليار جنيه.

ومن المقرر أن توقع الشركة الكورية عقدًا المحافظة تقوم بموجبه بإنشاء 3 محطات صرف صحى مغطى على أحدث النظم والأساليب العلمية العالمية بكل من واحة سيوة ومدينة مرسى مطروح والعلمين، على أن تقام فوق هذه المحطات مولات تجارية وأنشطة سياحية، ومنها مركز صحى عالمى بواحة سيوة.

وتحرص مطروح على تنفيذ مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى لتخفيف وطأة بعض المشكلات التى تعانيها المحافظة فى مجال الصرف الصحى فى بعض مراكزها الثمانية التى تعيش عدداً منها بلا شبكة صرف صحى من الأساس وما قد يخلفه ذلك من أضرار بيئية وصحية فى بعض الأحيان.