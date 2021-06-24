آمون للأدوية تفصح عن تفاصيل عرض استحواذ إماراتى بقيمة 10.2 مليار جنيه

أفصحت شركة آمون للأدوية اليوم الخميس عن إيداع عرض استحواذ إماراتي على كامل أسهمها لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليار جنيه بمتوسط سعر 37.806 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن شركة Ultra-welfare ltd التابعة لمجموعة أبو ظبى القابضة ADQ، أودعت ملف عرض الشراء الإجباري على كامل أسهم آمون للأدوية البالغة 272.11 مليون سهم، وجاري دراسته.

وتعتبر آمون للأدوية (غير مدرجة فى البورصة)، واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، من حيث عدد المستحضرات والمبيعات السنوية، وهى شركة تابعة لشركة باوش للصحة الكندية (Bausch Health).

ويعمل لدى آمون أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها 3.7 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 15% عن العام السابق.

وتنتج الشركة عددا من الأدوية اللازمة لحالات الأمراض الحادة والمزمنة، ومن بينها “هاى بيوتك”، أنتينال”،ألفينترن”، و”نيوروتون”.

باوش الكندية استحواذ على آمون للأدوية ب 800 مليون دولار عام 2015

واستحوذت مجموعة فاليانت الكندية على شركة آمون للصناعات الدوائية فى عام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون دولار ،وذلك فى إطار خطة للتوسع في أسواق الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وغيرت المجموعة اسمها فى 13 يوليو عام 2018 إلى باوش للصحة، تزامنا مع تعرضها لمشاكل خاصة بالديون مما أضطرها إلى بيع بعض استثمارتها في أميركا اللاتينية لتخفيض الديون، وتأتى صفقة بيع آمون المصرية فى نفس الإطار.

ووقعت شركة أبو ظبى القابضة “ADQ” فى 31 مارس الماضى اتفاقية نهائية مع “باوش للصحة ” للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية”،بقيمة إجمالية قدرها 740 مليون دولار.

ويأتى عرض الشراء الإجبارى المقدم للرقابة المالية اليوم الخميس فى إطار استيفاء إجراءات الصفقة ولاتمام الاستحواذ على أسهم الأقلية التى تقل عن 1% .

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في أبو ظبى القابضة ADQ : إن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية بما يؤى إلى خفض تكلفتها وجعلها فى متناول المرضى.

وأضافت القاسم فى تصريحات سابقة نقلتها وكالة سى إن إن الأمريكية،إن الاستثمار فى آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك مع الصندوق السيادي المصري.

من جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط، إن شركته نجحت- منذ تأسيسها قبل 20 عاما- في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الأدوية المصرية،إضافة إلى وصول منتجاتها إلى أكثر من 25 سوقا حول العالم.

أبو ظبى القابضة تدرس الاستحواذ على حصة فى جهينه

جهينة للصناعات الغذائية

وتدرس أبو ظبى القابضة ( ADQ ) فى الوقت الراهن الاستحواذ على حصة فى شركة جهينه للصناعات الغذائية،أحد أكبر شركات الألبان فى مصر.

ونقلت وكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية (bloomberg) عن مصادر مطلعة فى بداية يونيو الجارى،أن التفاوض مازال فى مراحله الأولية ويجرى على حصة غير محددة ،وردت جهينه فى إفصاح للبورصة (3 يونيو) بأنها لم تتلقى أى عروض أو خطابات رسمية حتى تاريخه.

وتعرض سهم جهينه لاهتزازت حادة أدت إلى هبوطه بنسبة 40% منذ منتصف يناير الماضى،على خلفية أزمة احتجاز رئيس الشركة صفوان ثابت ونجله (سيف) على ذمة تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

ويشغل سيف الدين، منصب الرئيس التنفيذى ،ونائب الرئيس، والعضو المنتدب للشركة، بينما يتولى الشيخ محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة (سعودى غير تنفيذى) بعد استقالة صفوان ثابت.