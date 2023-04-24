«آمون» للأدوية تحقق 5.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«آمون» للأدوية مبيعات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 4.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 21%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة الإماراتية» المالكة للشركة إنها تهدف إلى تطوير سلسلة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات إستراتيجية ومشروعات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف أن شركته تستهدف خفض تكلفة إنتاج الأدوية وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع، من خلال التوسع في الاستثمار بالبحث العلمي.

وأشار «القاسم» إلى أن الاستثمار في آمون يعكس الالتزام تجاه منصة الاستثمار المشترك التي تم تأسيسها مع الصندوق السيادي المصري حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق؛ لترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.

كما رفعت شركة «آمون» للأدوية أسعار أقراص نيوروتون، لـ علاج نقص فيتامين ب، بنحو 13.5 جنيه، لتسجل 51 جنيها بدلا من 37.5.

ورفعت شركة آمون أسعار حقن نيوروتون، المستخدمة عند نقص فيتامين بـ ، بنحو 7 جنيهات، لتسجل 34 جنيها بدلا من 27 .

وقال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط إن الشركة نجحت منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاما في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر وتصل إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم.

ويعمل لدى آمون أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها 3.7 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة نمو 15% عن عام 2019.