«آمون» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «آمون» للأدوية مبيعات بقيمة 4.7 مليار جنيه بالسوق المصرية خلال عام 2021. وأعلنت شركة القابضة ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة آمون للصناعات الدوائية من شركة «باوش للصحة» الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي، في مارس 2021

وتملك ADQ الإماراتية محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في الشركة القابضة إن الاستثمار في شركة أمون يعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأضاف القاسم أن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك مع الصندوق السيادي المصري

وقال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط إن الشركة نجحت منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر وتصل إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء آمون للأدوية لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

ويعمل لدى آمون أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها 3.7 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة نمو 15% عن عام 2019.