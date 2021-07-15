آمون للأدوية: أبو ظبي القابضة نفذت عرض الشراء بقيمة 10.27 مليار جنيه

أفصحت شركة آمون للأدوية ، عن تنفيذ مجموعة أبو ظبى القابضة ADQ عملية شراء 99.9% من الأسهم المستجيبة لعرض الشراء بجلسة اليوم الخميس بقيمة إجمالية قدرها 10.27 مليار جنيه تقريبا.

وأعلنت آمون للأدوية فى وقت سابق عن استجابة 271.77 مليون سهم لعرض شراء أبو ظبى القابضة ADQ بنهاية فترة سريان العرض بجلسة الأربعاء (14 يوليو).

وتلقت الشركة فى 24 يونيو الماضى عرض شراء رسمى على كامل أسهمها من قبل شركة Ultra-welfare ltd التابعة لمجموعة أبو ظبى القابضة ADQ.

ووافقت هيئة الرقابة المالية فى 29 يونيو على نشر العرض على شاشة البورصة، لمدة عشرة أيام عمل انتهت ( أمس الأربعاء)، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض، بشرط تجاوز نسبة الأسهم المستجيبة لسقف 51% على الأقل.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 37.806 جنيه ، بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليار جنيه، واستهدف العرض شراء كامل أسهم آمون البالغة 272.11 مليون سهم تقريبا.

واستجاب للعرض 271.77 مليون سهم ، بينما تبقى 337 ألف سهم من إجمالى الأسهم دون استجابة (0.12%)، بما يعنى أن معدل الاستجابة للعرض بلغ 99.9% تقريبا وفقا لحسابات المال.

وجرى تحديد السعر استنادا إلى رؤية مقدم العرض على ضوء دراسة القيمة العادلة الاسترشادية التى أعدها المستشار المالى المستقل المعين من قبل Ultra-welfare ltd ، وفقا لكتاب الشركة إلى الرقابة المالية.

وتولت برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات مهام المستشار المالى للعرض، بينما قامت المجموعة المالية للسمسمرة فى الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما تولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة.

آمون للأدوية : أبو ظبي القابضة ملتزمة بالعمالة سنة على الأقل

وينص عرض الشراء على التزام مقدمة العرض ( Ultra-welfare ltd ) بعدم الاستغناء عن العاملين فى آمون للأدوية خلال العام الأول من تاريح تنفيذ الاستحواذ على الأقل.

كما تلتزم الشركة الإماراتية بضمان الحفاظ على الحقوق للعاملين وكافة مزاياهم طبقا لأحكام قانون العمل المصرى، والقوانين السارية الأخرى.

واستبعد مقدم العرض الإماراتى بيع أى أصول مملوكة لشركة آمون للأدوية خلال العام الأول من الاستحواذ، إلا إذا طرأت خطط مستقبلية تستدعى ذلك.

كما أبدى المقدم التزامه بعدم دمج الشركة فى أخرى خلال الـ 12 شهر التالية للاستحواذ، مع تأكيده على أحقيته فى نظر ودراسة أى فرصة استثمارية تظهر خلال تلك الفترة.

وشملت الإلتزامات المقدمة من Ultra-welfare ltd عدم قيامها بتغيير نشاط الشركة خلال نفس الفترة ، مع تأكيدها على أحقيتها فى إضافة أنشطة أخرى إلى أغراض الشركة محل الاستحواذ.

وتعتبر آمون للأدوية (غير مدرجة فى البورصة)، واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، من حيث عدد المستحضرات والمبيعات السنوية، وهى شركة تابعة لشركة باوش للصحة الكندية (Bausch Health).

ويعمل لدى أمون أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها 3.7 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 15% عن العام السابق.

وتنتج الشركة عددا من الأدوية اللازمة لحالات الأمراض الحادة والمزمنة، ومن بينها “هاى بيوتك”، أنتينال”، ألفينترن”، و”نيوروتون”.

باوش الكندية استحوذت على آمون في 2015 بقيمة 800 مليون دولار

أحد أدوية الشركة

واستحوذت مجموعة فاليانت الكندية على شركة آمون للصناعات الدوائية فى عام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون دولار ، وذلك فى إطار خطة للتوسع في أسواق الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وغيرت المجموعة اسمها فى 13 يوليو عام 2018 إلى باوش للصحة، تزامنا مع تعرضها لمشاكل خاصة بالديون مما اضطرها إلى بيع بعض استثمارتها في أميركا اللاتينية لتخفيض الديون، وتأتى صفقة بيع آمون المصرية فى نفس الإطار.

ووقعت شركة أبو ظبى القابضة “ADQ” فى 31 مارس الماضى اتفاقية نهائية مع “باوش للصحة ” للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية”، بقيمة إجمالية قدرها 740 مليون دولار.

ويأتى عرض الشراء الإجبارى المقدم للرقابة المالية (24 يونيو الماضى) فى إطار استيفاء إجراءات الصفقة ولاتمام الاستحواذ على أسهم الأقلية التى لا تتجاوز نسبتها 0.12% من إجمالى الأسهم.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في أبو ظبى القابضة ADQ : إن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية بما يؤى إلى خفض تكلفتها وجعلها فى متناول المرضى.

وأضافت القاسم فى تصريحات سابقة نقلتها وكالة “سى إن إن” الأمريكية، أن الاستثمار فى آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك مع الصندوق السيادي المصري.

من جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط، إن شركته نجحت – منذ تأسيسها قبل 20 عاما – في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الأدوية المصرية، إضافة إلى وصول منتجاتها إلى أكثر من 25 سوقا حول العالم.

وتدرس أبو ظبى القابضة ( ADQ ) فى الوقت الراهن الاستحواذ على حصة فى شركة جهينه للصناعات الغذائية، أحد أكبر شركات الألبان فى مصر.

ونقلت وكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية عن مصادر مطلعة فى بداية يونيو الجارى، أن التفاوض مازال فى مراحله الأولية ويجرى على حصة غير محددة ، وردت جهينه فى إفصاح للبورصة (3 يونيو) بأنها لم تتلق أى عروض أو خطابات رسمية حتى تاريخه.