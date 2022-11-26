«آمون فارما» تحقق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في الربع الأول

حققت شركة «أمون فارما» مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

كمت حققت شركة «آمون فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 4.7 مليار جنيه بالسوق المصرية خلال عام 2021.

وأعلنت شركة القابضة ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة آمون للصناعات الدوائية من شركة «باوش للصحة» الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي، في مارس 2021

وتملك ADQ الإماراتية محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

ارتفاع أسعار منتجات شركة «آمون فارما»

كما رفعت شركة «آمون فارما» للأدوية أسعار أقراص نيوروتون، لـ علاج نقص فيتامين ب، بنحو 13.5 جنيه، لتسجل 51 جنيها بدلا من 37.5 جنيه.

ورفعت شركة آمون أسعار حقن نيوروتون، المستخدمة عند نقص فيتامين ب، بنحو 7 جنيهات، لتسجل 34 جنيها بدلا من 27 جنيها.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط إن الشركة نجحت منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر وتصل إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم.

ويعمل لدى آمون أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها 3.7 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة نمو 15% عن عام 2019.