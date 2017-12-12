آموك للزيوت تحصل على موافقة بإصدار شهادات إيداع دولية

رجب عزالدين: أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "آموك" بالسير فى إجراءات قيد الأوراق المالية ببورصة لندن وإصدار وتحويل شهادت إيداع أجنبية. وحددت الهيئة سقف الشركة فى إصدار شهادات الإيداع بحد أقصى ثلث أسهم رأسمالها، وبما لا يتجاوز نسبة الأسهم حرة

رجب عزالدين:

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “آموك” بالسير فى إجراءات قيد الأوراق المالية ببورصة لندن وإصدار وتحويل شهادت إيداع أجنبية.

وحددت الهيئة سقف الشركة فى إصدار شهادات الإيداع بحد أقصى ثلث أسهم رأسمالها، وبما لا يتجاوز نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.

ووافقت لجنة شهادات الإيداع بالبورصة المصرية أمس الإثنين، على إدراج شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ضمن قائمة الشركات المسموح لها بتحويل (لإصدار أوإلغاء) شهادات إيداع أجنبية مقابل الأسهم المحلية.

ومن المقرر أن يتم ذلك عن طريق إدارة شهادات الإيداع لتحقيق قيام بنك الإيداع الدولي بإصدار شهادات إيداع لبدء تداولها في الأسواق الدولية، طبقا للبيان المقدم من الشركة، وحدد اللجنة نسبة التحويل بنحو 4 أسهم محلى مقابل شهادة واحدة إيداع أجنبية.

وتشمل قائمة الشركات المدرجة فى قائمة شهادات الإيداع الدولية 14 شركة هي، أورسكوم للاتصالات والبنك التجارى الدولى، عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.