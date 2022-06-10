آمنة: شون وصوامع البحيرة تستقبل 372 ألف طن قمح

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة بلغ 372 ألف طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 1788 طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع الخرسانية 29 بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343 ألف طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580 ألف طن قمح.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.