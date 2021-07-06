آمال ماهر وشيرين عبدالوهاب .. كثير من الأزمات قليل من الفن

أصبحت الأزمات الخاصة في حياة مطربات مصر المهمين المتصدرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مع غياب تام لأغنياتهم وفنهم الذي أحبهم الجمهور المصري والعربي من خلاله، فأمال ماهر التي تعتبر من أهم المطربات المصريات على الساحة الفنية غابت تماما عن المشهد الغنائي بفنها وصوتها وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية بأخبار أزماتها الخاصة في حياتها وفسخ خطوبتها بعد ارتباطها بشهرين تارة وإعلانها اعتزالها الفن والغناء في لحظة، وإصدار بيانات للجمهور لاستعطافه، ثم تخرج علينا بقرار التراجع عن اعتزالها.

كذلك عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب لصدارة المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ليس بأغنية جديدة تقدمها لجمهورها، بل بعد تسريب صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب وقيامها بالرد على هذا التسريب المتعلق بحياتها الخاصة فقط وليس فنها ، ليطرح الكثيرين خلال الساعات الماضية تساؤلاء هاما : أين الفن في حياة أهم مطربات مصر أمال ماهر وشيرين عبدالوهاب فأصبحت عبارة “كثير من الازمات قليل من الفن” تنطبق عليهم تماما.

مها متبولي: النجومية تحتاج لشخصية قوية لحمايتها وشيرين وآمال لا يمكنهما ذلك

قالت الناقدة مها متبولي للمال ان : امال ماهر يجب أن تتحمل ما فعلته بنفسها بابتعادها عن فنها وجمهورها والزواج من أحد الأشخاص الأثرياء عربيا الذي ابتعدت بسبب ذلك عن كل شيء، وتسبب لها فيما بعد في مشاكل كثيرة في حياتها ووصل الأمر لأزمات لعائلتها واشقائها واغلاق قناتها على يوتيوب والاستوديو الذي كانت تسجل فيه الاغنيات ومنع التعامل معها بالامر من جانب اي ملحن او موزع موسيقي واغلاق الدائرة الفنية عليها تماما ، فهي تدفع حاليا ما لهثت وراؤه وتركت فنها خلفها.

وأضافت شيرين عبد الوهاب حالتها مختلفة حيث تزوجت شخصا اصغر سنا منها في فترة معينة كانت متزوجة فيها من أحد الاشخاص الذين كانوا يعملون معها فنيا وكانت بينهما قصة حب ، لكن فجأة حدثت خلافات بينهما فكان زواجها من حسام حبيب كرد فعل منها بعد هذه الخلافات ، وحينما ردت الساعات الماضية على تسريب والد حسام حبيب الذي انتشر على جميع المواقع الالكترونية بمقولة ” ان حسام ربنا بعتهولي في وقت كنت محتاجه ذلك لتجميل صورتها امام الجمهور وحتى لايشمت فيها احدا بعد هذا التسريب المنتشر لان شخصيتها العفوية ذكية بالفطرة في كلامها وردودها دائما ” .

وتابعت قائلة للاسف هؤلاء المطربات اصبحت اخبارهم الشخصية وازماتهم في حياتهم الغالبة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعد فنهم موجودا ، لانها على حسب وصفها النجومية تحتاج لشخصية قوية وذكاء من الفنان لحمايتها والحفاظ عليها مثل عبد الحليم حافظ الذي كانت هناك ازمات كثيرة في حياته الخاصة واخبار منتشرة دائما عنها ، وبرغم ذلك كان فنه هو الموجود دائما وكذلك عمرو دياب مهما انتشرت اخباره الشخصية وعلاقاته العاطفية كل فترة الا اننا نراه متواجدا بقوة ولايكل عن احياء الحفلات الغنائية وطرح الاغنيات وعدم التوقف عن الغناء والبقاء في الصدارة في السوق هي غايته طيلة الوقت .

مصطفى سويفي : شيرين عبدالوهاب لا تملك ثقافة كبيرة وليس لها إدارة فنية

ويرى المنتج مصطفى سويفي أن حال شيرين عبد الوهاب الفني أصبح هكذا حاليا ، لانها لاتملك ثقافة واسعة بالحياة ولايوجد مدير أعمال معها يدير شؤونها الفنية مثلما يحدث في لبنان مع بعض المطربات مثل نانسي عجرم ومدير أعمالها جيجي لامارا .

وقال سويفي إننا نفتقد في مصر مايعرف عالميا بمؤسسة صناعة النجم ، بأن يكون هناك مدير أعمال يقود النجم فنيا ويدير أعماله ويعرف كيف يظهر في البرامج التليفزيونية ومالذي تقوله أمام الناس أم لا .

ولفت إلى أن زواجها من فنان اقل منها نجومية اثر عليها أيضا ، وذلك يحدث في الوسط الفني منذ سنين طويلة ، علاوة على عدم وجود مدير أعمال معها مثقف بدرجة كبيرة عنها حتى حينما تظهر مع اعلامي قوي مثل وائل الإبراشي أو عمرو أديب تستطيع الرد عليهما دون أن تخطأ في شئ ، بالاضافة ان تعي الامور التي تتحدث فيها والموضوعات التي لاتتكلم فيها مثل السياسة والدين مثلما يفعل مطربات لبنان لوجود مديري أعمال معهم اذكياء ومثقفين ويعرفون كيف يديرونهم.