آمال ماهر وأصالة تعيدان ألبومات المطربات إلى الساحة الفنية بعد غياب

عادت الألبومات الغنائية لنجمات الغناء مؤخرا بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والموسيقية ، ببعض النجمات مثل أصالة نصري التي طرحت ألبومها الجديد ” لحقت نفسي” من خلال ميدلي يتضمن 6 أغنيات فقط منها ” مانجا” و” لحقت نفسي” و” لما بنتجاهل ” ، وستقوم بطرح الجزء الثاني للألبوم الأيام القادمة .

أيضا عادت النجمة آمال ماهر بميني ألبوم جديد تضمن 5 أغنيات بعد غيابها لفترة طويلة عن الجمهور والأضواء والأغنيات هي ” الحكاية في مشهدين ” و” انا كويسة” و” صاحبة عمري “.

كذلك تعود النجمة الشابة رنا سماحة نجمة ستار أكاديمي بميني ألبوم جديد ، تتعاون فيه مع فريق عمل كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين .

صلاح عطية : عودتهم مرة ثانية تمثل صحوة فنية جيدة وأغنيات أصالة وآمال الجديدة جيدة

أوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن غياب هؤلاء النجمات عن السوق الغنائي فترة معينة ، لأن الساحة كان متسيد فيها موجة المهرجانات ثم أغنيات الراب ، وعادت أغنية وموسيقى البوب بألبوم آمال ماهر مؤخرا وكذلك لطيفة وأصالة نصري التي قدمت أغنيات مميزة في النصف الأول من ألبومها الجديد ” لحقت نفسي” ، لذلك عودتهم بمثابة صحوة فنية جيدة في السوق الغنائي للمطربات .

وأكد في حديثه ل” المال ” ، أن رأي المستمع العادي يختلف عن أراء المتخصصين في الموسيقى ، ويجب أن نعطي فرصة كافية لهؤلاء المطربات ووقتا حتى تحقق أغنيات ألبوماتهم الجديدة الانتشار الجماهيري الكافي .

ويرى عطية أن أغنية أمال ماهر ” أنا كويسة” أثارت الجدل بصورة كبيرة لأن فيها اشارة للأزمة الشخصية التي تعرضت لها منذ سنوات ، وكذلك أغنيتها ” صاحبة عمري” حققت نجاحا كبيرا بتطبيق ” تيك توك ” الشهير .

أكرم عادل : آمال ماهر أغنياتها الجديدة مميزة بينما أغنيات أصالة نصري ليست على مستوى التوقعات

بينما قال الموزع الموسيقي أكرم عادل إن آمال ماهر بالفعل كانت غائبة عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة وعودتها شهدت نجاحا جيدا بأغنياتها الجديدة .

وأوضح أن باقي المطربات يطرحن أغنيات جديدة من وقت لآخر بالسوق الغنائي ، لكن لاتحقق تاثير كبير ، أما آمال ماهر فأغنياتها الجديدة مميزة.

بينما أغنيات أصالة نصري الجديدة ليست على مستوى التوقعات منها حقيقة ، برغم أنها قررت تقديم ألبوم غنائي كامل من خلال جزئين وكل جزء يضم 6 أغنيات تقريبا ،بحسب عادل.

مها متبولي :هؤلاء المطربات غابوا عن الساحة الغنائية بسبب هيمنة موجة أغنيات الراب

من ناحيتها علقت الناقدة مها متبولي فقالت إن أغنية آمال ماهر الجديدة” صاحبة عمري” من ألبومها الجديد حققت انتشار جيدا ، أما باقي الأغنيات فما زالت تحتاج لوقت لتحقق انتشار جماهيري كبير ، بسبب غياب آمال ماهر عن الساحة الفنية فترة طويلة .

ونوهت إلى أن هؤلاء المطربات غابوا عن الساحة الغنائية بسبب هيمنة موجة أغنيات الراب والتراب على الوسط الموسيقي لفترة ، وعدم وجود شركات انتاج لهم تقدم لهم أعمال فنية وموسيقية جديدة .

وأردفت قائلة إن عودتهم للساحة الغنائية مرة ثانية يمثل أضافة كبيرة للسوق الغنائي بالطبع ، لأنهم أصوات رائعة ويملكن موهبة فنية كبيرة والجمهور مشتاق لسماع أغنيات جديدة لهم .