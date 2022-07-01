آمال ماهر في أول مداخلة تليفزيونية منذ اختفائها: اتخضيت من حب الناس لي وحفلي الغنائي قريبا

أثارت المطربة آمال ماهر حالة من الجدل والأقاويل المتناقضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد ظهورها في فيديو مباشر للجمهور مدته لم تتجاوز 3 دقائق ، تطمئن فيه الجميع عليها بعد الأخبار التي انتشرت عنها مؤخرا بأنها تعاني مشكلة في حياتها ومختفية تماما، وذلك أحدث بلبلة كبيرة لدى الشعب المصري ، حيث اعتقد الكثيرون أنها مخطوفة وأنها تعاني من مضايقات.

وبعد ظهور آمال في الفيديو لطمأنة الجميع على سلامتها ، تبادل الكثيرون على السوشيال ميديا أراءً متناقضة بين التشكيك في هذا الفيديو وأنها ليست بخير وأرغمت على الظهور ، لكون شكلها في الفيديو متغيرا تماما بالإضافة للغة جسدها التي رأى البعض أنها تعبير عن حالتها النفسية والصحية السيئة، وأراء أخرى أكدت أن الفيديو سليم وأنها بخير .

آمال ماهر : لو كنت ظهرت للناس قبل كده كنتوا هاتقلقوا أكتر

لكن قررت آمال الظهور أمس مع الإعلامي رامي رضوان لإنهاء هذه الشائعات في مداخلة هاتفية ، أعلنت فيها أمورا كثيرة تتعلق بحياتها الفنية والخاصة، فقالت آمال: الصور التي انتشرت اليومين الماضيين ليا وكانت قبل تعبي بكورونا بفترة بسيطة لكن دي أنا والله مش صور قديمة .

وتابعت قائلة الكحة اللي كانت في الفيديو اللي نشر أمس لايف حقيقية مش مصطنعة ، وبعتذر أني ماقدرتش اطلع للجمهور قبل كده كنتوا هاتقلقوا أكتر لأني كنت تعبانة جدا ، واتخضيت من كم الحب اللي شوفته من الناس ودمعت ولو كنت خفيت ده بدعاء الناس لي .

وكشفت أنها ستعلن عن حفلها الغنائي الأيام القادمة تنظيم تذكرتي ، قائلة: “هاكون معاكم لايف في مساء دي إم سي قريبا لأن شكلي مرهق حاليا وماقدرتش أطلع لايف” .