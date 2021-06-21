آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها الفن.. وتشكر جمهورها

وجهت الفنانة المصرية آمال ماهر الشكر لجمهورها لدعمهم لها في الفترة الأخيرة بعد قرار اعتزالها الفن والوسط الفني.

وأوضحت أن سبب اعتزلها الفني هو وفاة عمتها وفسخ خطوبتها وليس لسبب آخر.

وعلقت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “جمهوري الحبيب.. أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي”.

واختتمت: “أشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم”.

يذكر أنه في الثاني من يونيو أعلنت الفنانة آمال ماهر اعتزالها الفن والوسط الفني بعد أن انتهت من تحضير ألبومها، ما أثار حالة جدل عبر مواقع السوشيال ميديا.