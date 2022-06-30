آمال ماهر تفاجئ الجمهور بظهورها ليلة 30 يونيو بعد جدل كبير

ظهرت الفنانة آمال ماهر منذ ساعات قليلة من خلال فيديو بثّه أحد المواقع الالكترونية في مفاجأةٍ لم يتوقعها الكثيرون ليلة 30 يونيو، وطمأنت آمال ماهر جمهورها على حالتها بعد أنباء اختفائها، الأيام الماضية، والتي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت آمال ماهر: “جمهورى وأهلى، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا، بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا”.

وأضافت آمال ماهر: “ألف شكر، أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وإنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب”.

من ناحية أخرى ظهرت آمال في الفيديو بحالة صحية غير متوقعة للجمهور، وبدت تساؤلات كثيرة منذ نشر الفيديو عن حالتها الصحية وسبب ظهورها بهذا الشكل.