آمال ضخ المزيد من التحفيز المالي ترفع الأسهم الأمريكية الخميس

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد معاملات متقلبة اليوم الخميس، حيث رحب المستثمرون بإمكانية إقرار المزيد من التحفيز المالي لدعم اقتصاد الولايات المتحدة الذي تعصف به الجائحة، بينما تشير بيانات جديدة إلى تباطؤ التعافي بسوق العمل.

تمرير المزيد من التحفيز المالي

وهيمنت تطورات محادثات التحفيز على تداول الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.

وتحدثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن تقدم في المحادثات الجارية مع إدارة ترامب بخصوص جولة جديدة من الدعم المالي وقالت إنه يمكن الانتهاء من مشروع القانون “قريبا جدا”.

لكن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض حذر من “خلافات كبيرة على صعيد السياسات” مازالت قائمة، وقال إن من المستبعد تسويتها قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال مايك زيجمونت، مدير التداول في هارفست فولاتيلتي مانجمنت، “شائعات التحفيز مازالت تدور..

لكن أعتقد أن السوق بدأت تعتاد هذه الشائعات والتأثير يقل مع كل شائعة جديدة”.

وشكك في أن يمهد تحفيز جديد لموجة صعود جديدة في الأسهم، قائلا “التحفيز الثاني موضوع متداول منذ فترة طويلة.

الجانب الأكبر من آثاره الاقتصادية محسوب بالفعل في أسعار الأسهم”.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 149.85 نقطة أو بنسبة 0.53% ليصل إلى 28360.67 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.74 نقطة أو بنسبة 0.49% مسجلا 3452.3 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 13.58 نقطة أو بنسبة 0.12% إلى 11498.27 نقطة.

تعاملات الأربعاء

وفي ختام تعاملات الأربعاء، تراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة بعد جلسة متقلبة.

وذلك وسط التخوف من إخفاق المفاوضات الشاقة في واشنطن في التوصل لاتفاق لتمرير حزمة محفزات جديدة تخص فيروس كورونا.

وكشف مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض عن وجود اختلافات بين البيت الأبيض والديمقراطيين.

وبرغم هذا يميل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى العمل على تمرير اتفاق.

وقبل بدء محادثات ستبدأ مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منيوشن، أشارت المتحدثة باسم مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى استمرار توفر فرصة لإبرام اتفاق برغم معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

واعترفت بيلوسي، مقابل هذا، بأن تمرير الاتفاق ربما يتحقق بعد الانتخابات.

وقال مايكل جينز مدير معاملات الأسهم لدى شركات ويلبوش سيكيورتز إن المستثمرين يأملون في التوصل لاتفاق الخميس القادم.

