آل خليفة للبرمجيات تطور حزمة برمجيات للصم

قال الدكتور عادل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة “آل خليفة” للبرمجيات، أن شركته طورت مؤخرًا عدة برامج جديدة أولها تطبيق خدمة الصم لصالح وزارة الداخلية على هواتف “الآندرويد”، ويوفر للمستخدم خدمات الأحوال المدنية ومنها جواز السفر وبطاقة الرقم القومى، واستخرج رخص قيادة السيارات وسداد رسوم المخالفات المرورية.

وألمح إلى أن الشركة اتفقت مع المكتبة المركزية بجامعة القاهرة على إتاحة القاموس ضمن قاعدة بيانات الماليتى ميديا، كما تجرى مفاوضات حاليا مع مكتبة الإسكندرية للغرض ذاته، وتسعى إلى عمل قاعة مخصصة للصم على غرار قاعة طه حسين المخصصة للمكفوفين.

وأوضح خليفة لـ”المال” أن البرنامج يتيح التواصل بين الموظف والأصم عبر تحويل لغة الإشارة إلى صوت مسموع والعكس، بالإضافة إلى تطبيق يوفر الخدمات البريدية لهذه الفئة ومنها الرسائل والطرود ودفاتر التوفير.

وأضاف أن “آل خليفة” تعكف حاليا على تطوير تطبيق آخر وهو “what’s up sign” وهو يشبه تطبيق الواس آب العادى ويمكن من التواصل بين الأشخاص الأسوياء والأصماء والمكفوفين والأصماء ومن المقرر طرحه على الآندرويد خلال شهرين، بالإضافة إلى تطبيق آخر لخدمة عملاء الشركات.

وتابع أن هذه التطبيقات تحتاج إلى قاعدة بيانات من الكلمات والإشارات الأمر الذى يوفره القاموس الأكاديمى لغة الإشارة، والذى طورته الشركة ويشتمل على 2500 كلمة، ويتوافر حاليًّا لدى مدارس الصم على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 200 مدرسة، ثم طرحت إصدرا جديدا منه يتضمن 10 آلاف كلمة، ويعمل بتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

يذكر أن وزارة الاتصالات مولت 20 مشروعا خلال المرحلة الماضية، عبر مرحلتين، لتمكين ذوى الإعاقة البصرية، والحركية، والسمعية، علما بأن «الاتصالات» تقدم دعما ماديا للشركات المحلية حتى 200 ألف جنيه لكل مشروع.