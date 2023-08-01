«آل جي» و«مصر الخير» تتبرعان بعدد من الأجهزة الكهربائية لعرائس في الإسكندرية

احتفلت كل من مؤسسة مصر الخير وشركة ال جي بتوزيع الأجهزة الكهربائية على 10 عرائس من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة ” أبطال ال جي” والتي من خلالها تقوم الشركة بالتبرع العينى لعدد من ألأجهزه الكهربائيه لدعم مؤسسة مصرالخير فى برنامج تيسير الزواج .

وشهد الحفل توزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهن من قبل مكتب مؤسسة مصر الخير الميدانى بمحافظة الاسكندرية، حيث تم توزيع الأجهزة الكهربائية علي كل منهن كنوع من المساهمة المجتمعية ضمن برنامج تيسير الزواج.

وجاء ذلك بحضور كل من محمد الجداوي مدير عام التسويق بشركة إل جي مصر و أيمن ابو غالى مدير المكتب الميدانى لمؤسسة مصر الخير بمحافظة الاسكندرية .

ومن جانبه ،شدد محمد الجداوي على إلتزام الشركة الكامل بدورها في دعم المجتمع عبر مبادرتها ” أبطال إل جي ” للمسئولية المجتمعية والتي تتم هذا العام بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير .

وأضاف أنه خلال الحدث الخاص ببرنامج تيسير الزواج بالأسكندرية تم توزيع 10 شاشات تلفزيون إل جي بجانب 10 غسالات ملابس تحتوي على أحدث التقنيات التي تقدمها إل جي في منتجاتها مشيرا إلى أن الشركة ستواصل العمل مع مؤسسة مصر الخير على دعم المستحقين ضمن برامج المسئولية المجتمعية المخنلفة.

واعرب أحمد يوسف مدير أول برنامج المساعدات المباشرة “بمؤسسة مصر الخير”. عن تقديره البالغ لشركة إل جي وثنائه على التعاون المثمر الذى أضفى العديد من مظاهر الفرحة في نفوس الفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن .

وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة إل جي لتيسير الزواج لفتيات الأسر الأكثر احتياجاً وتسليم 10 عرائس ممن انطبقت عليهن معايير مؤسسة مصر الخير لمساعدتهن في نفقات الزواج.

واشار أيمن ابو غالى مدير المكتب الميدانى بمحافظة الاسكندريه الى انه يتم استقبال العديد من الطلبات اليومية من المستفيدين بغرض برنامج تيسير الزواج والخدمات الاخرى التى تقدمها المؤسسه ، ويسعى المكتب دائماً بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لاجراء الابحاث الاجتماعية للمستحقين للتأكد من انطباق معايير المؤسسه عليهم لتنفيذ الخدمه وفقاً لاحتياجاتهم .