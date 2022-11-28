«آل بدران» تسعى لرفع مبيعاتها من العسل إلى 80 مليون جنيه

تستهدف الشركة العربية للتجارة والتوريدات «آل بدران»، رفع مبيعاتها من صادرات العسل فى 2023 إلى 80 مليون جنيه، مقابل 50 مليونًا العام الحالى، وفقًا لتصريحات فؤاد بدران رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل فى مجال الأنحال والعسل منذ أكثر من 10 أعوام، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى السوق العربية، فضلًا عن امتلاكها عددا من الأفرع فى محافظات الجمهورية للتسويق إلى منتجاتها من العسل.

قال فؤاد بدران رئيس الشركة، إن شركته صدرت بداية عام 2022 حتى نوفمبر الحالى حوالى 100 طن من العسل الخام إلى السوق العربية، بقيمة تبلغ حوالى 50 مليون جنيه.

ولفت بدران إلى أن أبرز الدول التى تستهدفها شركته هى «السعودية، والإمارات، والكويت، والعراق»، لافتًا إلى أنه خلال العام المقبل مستهدف الوصول إلى تصدير حوالى 150 طنًا، مضيفا أن شركته تمتلك حوالى 3 آلاف خلية نحل.

وأشار إلى أن الشركة يعمل لديها حوالى 50 عاملا، ما بين موزعين على الأفرع وجمع العسل من المناحل، إضافة إلى 10 سيارات لنقل المنتجات إلى الموانئ لتصديرها إلى الخارج، فضلًا عن التوزيع على 7 أفرع تابعين للشركة فى محافظات: «بورسعيد، والغربية، والإسكندرية».

وأكد “بدران” أن شركته تمتلك مصنعًا على مساحة حوالى 700 متر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 12 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم استيراد خطوط إنتاج من الخارج، إضافة إلى الاستعانة ببعض الخطوط المحلية نظرًا لانخفاض تكلفتها المالية.

وأشار إلى أن زيادة صادرات مصر من العسل والنحل للخارج يتوقف على عملية تأهيل وتدريب النحالين على المواصفات القياسية المطابقة للمعايير الدولية للتصدير إلى الخارج.

وتابع “بدران” أن المواصفات القياسية تتلخص فى «انخفاض نسبة السكريات، والتلوث المتواجد فى العسل الناتج عن رش المزارعين للمحاصيل الزراعية بمواد كميائية، بالإضافة إلى عوادم السيارات»، مضيفا أن كل هذه العوامل تؤثر على النحل ومنتجاته وتعرقل عملية التصدير طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أنه فى حال تصدير 100 طن من العسل يتم فحص عينات لحوالى 2000 طن لاستخلاص الـ100 طن المطلوبة للتصدير، لافتًا إلى أن عدم توافر العلاج الآمن يدفع النحالين إلى استخدام علاج كيميائى ربما يؤثر على منتجات الخلية من خلال استخدامه فى توقيتات معينة.

وتابع بدران، أن نسبة التصدير من العسل العام الماضى بلغت حوالى من 10 إلى 12 ألف طن عسل، لافتا إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات مضاعفة من التصدير.

وأكد أن مصر لديها حوالى 2 مليون خلية نحل، متوسط إنتاج الخلية الواحدة 5 كيلو، لافتًا إلى أن مصر تصدر سنويا إلى السعودية والإمارات كميات كبيرة من طرود النحل والعسل.

وأشار إلى أن إجمالى عوائد تصدير مصر من النحل والعسل إلى الخارج تبلغ حوالى مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن النحالين فى الوقت الحالى يعملون على مضاعفة الصادرات لجلب العملة الصعبة للدولة خاصة فى ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

«مصدر»: الشركة اقترضت 3 ملايين بداية يناير 2022 لتطوير الإنتاج

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة اقترضت بداية يناير 2022 حوالى 3 ملايين جنيه من البنك الأهلى، لافتًا إلى أن الهدف من الاقتراض تجديد خطوط الإنتاج الخاصة بالمصنع.

وأضاف المصدر أن القرض ساهم أيضًا فى إنشاء الأفرع الجديدة التى افتتحتها الشركة فى المحافظات المختلفة، إضافة إلى تجديد السيارات الخاصة بالشركة للتنقل بسهولة من محافظة لأخرى بكميات كبيرة من العسل.

وسجلت صادرات قطاع العسل المصرى السنوية 1.8 مليار جنيه موزعة ما بين تصدير مليون و300 ألف طرد/خلية بقيمة 1.5 مليار جنيه «65 مليون دولار»، فضلًا عن 307 ملايين جنيه منتجات أعسال معلبة «12.8 مليون دولار»، بحسب فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب والمشرف على المهرجان فى تصريحات سابقة لـ«المال».