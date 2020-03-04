آل الشيخ يوضح سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

وكتب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وصلتني كثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها، وأنا أمرُّ الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي سببها ظروفه الصحية وارتباطات العمل وتركيزه على نادي ألميريا الذي يملكه، موضحًا أنه فضّل الانسحاب والاحتفاظ بالأهلى في قلبه.

وكتب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وصلتني كثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها، وأنا أمرُّ الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملُّك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملُّك نادٍ آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

وتابع: فضّلتُ الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي.. والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة، ووقتها لكل حادث حديث.. حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية، ودامت مصر بأمن ورخاء.

وقال، في منشور سابق: «قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير، وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعًا ومحبًّا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكلّ أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

يُذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر منح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في ديسمبر 2017؛ تقديرًا لمجهوداته الكبيرة في دعم ومساندة القلعة الحمراء، قبل أن تحدث العديد من الأزمات التي أدّت لتعكير صفو العلاقات بين الطرفين، قبل أن تعود من جديدٍ مؤخرًا بشكل جيد بين الطرفين.