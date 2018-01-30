آل الشيخ يعلن حضور مهرجان اعتزال فؤاد أنور

علي المصريأكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيكون في مقدمة الحاضرين في مهرجان تكريم النجم فؤاد أنور، أسطورة فريق الشباب والمنتخب السعودي، الذي سيقام علي استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، يوم الجمعة المقبل من خلال المباراة الودية بين منتخب نجوم الكرة السعودية وفريق الأهلي

علي المصري



أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيكون في مقدمة الحاضرين في مهرجان تكريم النجم فؤاد أنور، أسطورة فريق الشباب والمنتخب السعودي، الذي سيقام علي استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، يوم الجمعة المقبل من خلال المباراة الودية بين منتخب نجوم الكرة السعودية وفريق الأهلي.

وأوضح آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر: “اعتزال فؤاد أنور الجمعة، أول الحاضرين إن شاء الله.. الحضور مجانا، الملز الموعد”.

وكان أنور، قد أعلن أن مباراة اعتزاله ستكون بين منتخب نجوم الدوري السعودي بزي نادي الشباب والأهلي، مشيرا إلى مشاركة عدد من النجوم البارزين في الكرة السعودية، مثل سعود كريري ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني، إضافة لبعض المحترفين، أمثال عصام الحضري ومحمود عبد المنعم “كهربا” وأحمد العكايشي وعمر خريبين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن دخول الجماهير سيكون مجانيا، فيما ستشهد المباراة فعاليات عدة، وسحبا على بعض الجوائز.

وأعرب فؤاد أنور، عن شكره لهذه المبادرة الطيبة من رئيس الهيئة العامة الرياضة، تجاه اللاعبين القدامى.

وعلى مدار سنوات طويلة في الملاعب، ترك فؤاد أنور بصمة رائعة مع فريق الشباب والمنتخب السعودي.

وكانت أبرز بصماته هو تسجيل أول هدف على الإطلاق للمنتخب السعودي في بطولات كأس العالم، وكان هذا في نسخة 1994 بالولايات المتحدة.

وتوج أنور مع الشباب بلقب الدوري السعودي في 3 نسخ متتالية من 1991 إلى 1993، كما توج مع الفريق بالعديد من الألقاب الأخرى محليا وخليجيا وعربيا.