آل الشيخ يتحفظ على إدارة الأهلي ويكشف سبب فشل الصفقة العالمية

وكالات أعرب تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن دهشته واستغرابه من بعض الأمور التي ترددت مؤخرًا وغير المفهومة حول علاقته بالقلعة الحمراء، رغم أن هدفه مساعدة الأهلي والاستثمار في الرياضة المصرية. وقال…

وكالات

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن دهشته واستغرابه من بعض الأمور التي ترددت مؤخرًا وغير المفهومة حول علاقته بالقلعة الحمراء، رغم أن هدفه مساعدة الأهلي والاستثمار في الرياضة المصرية.

وقال تركي آل الشيخ في مداخلة هاتفية، إن هناك دعمًا ومساندة من الإمارات والسعودية والبحرين للاستثمار الرياضي في مصر، ولكن هناك تصرفات غير مفهومة من داخل الأهلي والصراع هناك بين التيار الحديث وبعض الفكر القديم حول دعمه للنادي.

وتابع: “يقولون إنني جئت للسيطرة على الأهلي بأموالي ولا أعلم كيف ينطلي هذا الكلام على مشجعي الأحمر أو أي محب لكيان النادي؟ وما هو المطلوب من تركي آل الشيخ ليعبر عن حبه للأهلي؟”.

وأضاف: “هناك عمل على قدم وساق من أجل إنجاز مشروع المدينة الرياضية للنادي الأهلي وهناك تواصل ممتاز مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وهذا واجب ولكن أريد تفسيرًا لمقولة أنه جاء للسيطرة على الأهلي بأمواله”.

وتحدث آل الشيخ بصراحة قائلاً: “هناك بعض علامات الاستفهام وأتحفظ على بعض المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ولو همهم مصلحة الأهلي فعلاً كانوا تجاوبوا وتعاونوا مع المبادرات لخدمة النادي”.

وواصل: “للأسف عرضنا التعاقد مع لاعب عالمي للأهلي قبل مباراة السوبر المصري ولكن لم أجد أي تجاوب من جانب هؤلاء لدرجة أنني شعرت بأنني أبحث وحدي عن اللاعب وأريد التعاقد معه لغرض شخصي”.

وطالب آل الشيخ رئيس الأهلي محمود الخطيب بالتصدي لمحاولات الوقيعة بينه وبين جماهير الأهلي وخاصة أن هناك إساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا أنه دعم صفقة صلاح محسن مهاجم إنبي بالكامل ورغم ذلك لم يعلن مجلس الأهلي الأمر سوى بعد إتمامها بـ 48 ساعة كاملة وهو ما خلق حالة من اللغط.

وأكمل: “كل ما أتمناه أن يوضح مجلس الأهلي للجماهير ما يقدمه تركي آل الشيخ لأنني أتعرض لحرب ممنهجة مع المستثمرين وهذا ليس في مصلحتي ولا مصلحة الأهلي”.

وأشار إلى أنه سيتم وضع النقاط فوق الحروف في هذا الأمر خاصة أن في آخر 48 ساعة لم يكن هناك أي اتصال مع محمود الخطيب موضحًا أن أي خلاف بخصوص الصفقات لن يؤثر على مشروع المدينة الرياضية.

وأوضح أن زيادة عدد اللاعبين المصريين بالدوري السعودي أمر رائع خاصة مع زيادة حضور الجماهير المصرية للملاعب بشكل كبير مؤكدًا أن مشروع المدينة الرياضية للأهلي سيكون عملاقًا وسيشهد مفاجآت كبيرة بإنشاء حي سكني أيضًا.