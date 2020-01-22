آل الشيخ للكتاب والفنانين المصريين: استعدوا.. ليكم فرص كتير عندنا فى المواسم

قال تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه السعودية إنهم يخططون لإطلاق موسمين فنيين في الشهور الأربعة المقبلة، وسيكون للأوبرا والمسرح المصري نصيب كبير منهما، موضحا أن كل الفنانين والكتاب والممثلين المصريين لديهم فرص كثيرة في المواسم الفنية.

وأضاف في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مبعرفش اجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام، بنرسم الآن موسمين في الـ٤ شهور القادمه إن شاء لله بتوجيهات سيدي ولي العهد.

وتابع آل الشيخ : للمسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله، عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز انسى حد، والكل ليه خطة عندنا لو ظروفه تسمح طبعاً كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا ان شاء الله، وربنا يديم المحبة، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي.