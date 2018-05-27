آل الشيخ: حزين لعدم تسليم مكافآتى للسعيد وأزارو وفتحى

أحمد صبرى:قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه حزين لعدم تسليم النادى الأهلى المكافآت التى منحها لبعض اللاعبين منذ شهرين وحتى الآن، كما تسلم العمال جزءا منها فقط.وأضاف فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: علمت وأحزنني أن أزارو ومعلول وأحمد فتحي وعبدالله السعيد لم يحصلوا

أحمد صبرى:

قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه حزين لعدم تسليم النادى الأهلى المكافآت التى منحها لبعض اللاعبين منذ شهرين وحتى الآن، كما تسلم العمال جزءا منها فقط.

وأضاف فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: علمت وأحزنني أن أزارو ومعلول وأحمد فتحي وعبدالله السعيد لم يحصلوا على مكافأة الدوري التي كانت هدية بسيطة مني منذ شهرين.

كما لم يتسلم العمال بالنادي المكافآت كما هي، بل سُلِّموا جزء بسيط منها، ليست هذه مبادئ الأهلي.. رحمك الله ياصالح سليم وعبدالمحسن مرتجي.

يشار إلى أن هناك أزمة بين آل الشيخ والأهلى بعد استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى بسبب ما اعتبره تهميشا له.