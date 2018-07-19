آل الشيخ بعد تراجعه عن مقاضاة الأهلى: لم أعتذر وكفاية عجرفة

أحمد صبريأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية إنه تنازل عن قضاياه مع النادى الأهلى حبا للنادى مشددا أنه لم يعتذر لأحد وتنازل عن حقوقه.وقال آل الشيخ في تدوينات عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "أنا تنازلت عن القضايا وأبديت حبي للنادي الأهلي ... معرفش إلي بيقول مدام اعتذر إحنا مسامحين! أنا ل

أحمد صبري

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية إنه تنازل عن قضاياه مع النادى الأهلى حبا للنادى مشددا أنه لم يعتذر لأحد وتنازل عن حقوقه.

وقال آل الشيخ في تدوينات عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “أنا تنازلت عن القضايا وأبديت حبي للنادي الأهلي … معرفش إلي بيقول مدام اعتذر إحنا مسامحين! أنا لم اعتذر لأحد … ولمن يقول وبما أنك تنازلت نحن متنازلين أقول وبوضوح ..أنا تنازلت عن حق … وأنتم أرجو منكم ألا تتنازلوا عن شيء … كفاية عجرفة ملهاش لازمة ولا طعم … عيب”.

وأضاف “أنا قلت بوضوح أنا مسامح في كل شيء … لم أعتذر … ولم أطلب أن أحدا يسامحني … اللي عنده حاجة هناك طرق نظامية ليحصل عليها … لا أحد يظهر بمظهر أنه تنازل عن حق له بعد أن تنازلت … أنا أطلب من أي حد ألا يسامحني … هل فيه أوضح من كدا؟”.