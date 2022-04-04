كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، من خلال حصتها فى شركة «أكسبيديشن إنفستمنت» Expedition Investment التى تُخطط للاستحواذ على %90 من أسهم «دومتى».

يُذكر أن هيئة الرقابة المالية أعلنت أمس –الأحد- أن شركة Expedition Investment أخطرتها بنيتها فى تقديم عرض شراء غير ملزم على %90 من أسهم «دومتى»، بسعر مبدئى 5 جنيهات للسهم.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن قدامى المساهمين فى شركة «دومتى» -وهم «آل الدماطى» و«آل يحيى بن لادن»- سيستمرون فى هيكل الملكية عقب تنفيذ عرض الشراء.

مقدم العرض تأسس فى 21 مارس الماضى ويضم تحالفا مصريا عربيا

وأوضحت المصادر أن شركة Expedition Investment تأسست فى 21 مارس الماضى بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى».

الشركة تدرس الحد الأدنى اللازم لتنفيذ الصفقة

وأشارت إلى أن Expedition Investment تدرس فى الوقت الراهن الحد الأدنى اللازم من استجابة الأسهم لتنفيذ عرض الشراء، لافتة إلى أن ذلك يرتبط بالمعطيات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لآخر إفصاح سنوى لشركة «دومتى»، بتاريخ 31 ديسمبر 2021، فإن يحى بن لادن يمتلك %15.6 من أسهمها، بجانب شركة TREVI Holding -المملوكة لـ«آل الدماطى»- بنسبة %11.53 مع حصة لرئيس الشركة عمر محمد عبدالحميد الدماطى تقدر بنحو %9.19 وزينب محمد عبدالحميد شاهين بنسبة تبلغ %7.2 وحصة لصندوق استثمار NAS5 Russell بنحو %7.2.

وتقدر نسبة التداول الحر بشركة دومتى بحوالى %43.3 وفقًا لنموذج الإفصاح السنوي، ويبلغ رأسمالها المدفوع 56.5 مليون جنيه موزعا على 282.6 مليون سهم.

بلتون: سعر العرض «منخفض» وتقييمنا للسهم 7 جنيهات

قالت نيفين غنيمة، محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار «بلتون»، إن سعر العرض منخفض مقارنة بحجم أعمال وأداء الشركة، وبالتالى هى فرصة جيدة للإدارة للدخول بهذه الأسعار، لافتة إلى أن القيمة العادلة المحددة وفقا لبلتون هى 7 جنيهات للسهم.

وأوضحت أن أداء السهم لم يكن جيدا على مدار السنوات الأخيرة كغيرها من شركات الأغذية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والتى أثرت بدورها على هوامش الربحية، رغم تمرير الزيادات على المستهلكين.

وتوقعت استمرار الضغط على أسعار المواد الخام حتى نهاية العام، ما قد يؤثر على هوامش الربحية والمبيعات والحصة السوقية، بينما من المرجح هدوء أسعار الخامات على المدى البعيد.

وأوضحت أن التقييم الإجمالى لـ«دومتى» وفقا للسعر المقدم يصل إلى 1.4 مليار جنيه، بمضاعف ربحية 19.5 مرة بحسب نتائج أعمال 2021، متوقعة تحقيق مبيعات بقيمة 4.2 مليار بنهاية 2022.

أكدت إيمان مرعى، رئيس قطاع المواد الاستهلاكية بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن قيمة العرض رخيصة للغاية، ولا تعكس جاذبية القطاع وفرص النمو المحتملة.

وذكرت أن أسهم القطاع الغذائى على شاشات البورصة رخيصة، رغم أنها تعمل فى قطاعات أساسية ودفاعية، ويرجع ذلك إلى تدنى أسعار السوق بشكل عام.

وقالت إن التقدم بعرض شراء حصة أغلبية يجب أن يتضمن «علاوة» من مقدم العرض اعلى من الخمسة جنيهات بنحو %20 وبالتالى قد نشهد مراجعه لسعر العرض مستقبلاً.

ورأت أن الزيادات التى أجرتها «دومتى» على أسعار بعض منتجاتها مؤخراً قادرة على تغطية النمو فى تكلفة الإنتاج، خاصة فى المواد الخام اللازمة للإنتاج، التى ارتفعت لمستويات قياسية.

وذكرت أن «دومتى» لديها حصة سوقية كبيرة بنحو %40 فى قطاع الأجبان، إلى جانب الدخول بقوة فى قطاع المخبوزات.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى، تحقيقها أرباحا بقيمة 72.42 مليون جنيه فى 2021، مقابل 157.97 مليون فى 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة فى 2021 إلى 3.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.99 مليار جنيه فى 2020.

وسجل سهم «دومتى» بجلسة الأحد ارتفاعًا بنسبة %14.21 ليغلق على مستوى 4.5 جنيه.