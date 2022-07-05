«آل الدماطى» تستهدف الحصة الحاكمة عبر صفقة استحواذ «إكسبيديشن» على «دومتى» 

كشفت مصادر مطلعة أن «آل الدماطى» تستهدف السيطرة على الحصة الحاكمة من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى» عبر زيادة حصتها – مع مجموعتها المرتبطة – البالغة %41 من خلال عرض الشراء المقدم من «إكسبيديشن انفستمنتس» «Expedition Investments».

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أمس الأول عن تقدم تحالف «إكسبيديشن » الذى يمثل مجموعة مستثمرين، بعرض شراء يتضمن الاستحواذ على 96.18 مليون سهم بنسبة %34 من أسهم رأسمال «دومتى» بسعر نقدى 5 جنيهات للسهم، فيما تقوم «الهيئة» بدراسة العرض.

وأظهر إفصاح «دومتى»، المرسل إلى البورصة المصرية فى أبريل الماضى، أن «آل الدماطى» تمتلك نحو %41 من أسهم الشركة، موزعة بواقع: %11.53 لـشركة «تريفى هولدينج» «TREVI HOLDING» المملوكة لعمر الدماطى، رئيس الشركة، الذى يمتلك حصة منفردة أخرى تقدر بنحو %9.20، و%7.23 لزينب شاهين، ونجيبة مصطفى %4.16 و فاطمة الزهراء %2.71 وخالد الدماطى %2.26 ومحمد عمر الدماطى %1.91 ويوسف أيوب %0.67 و محمد عبدالمنعم الدماطى %0.02.

وأوضحت المصادرأن التحالف يضم كلا من «آل الدماطى» و«آل يحيى بن لادن» وشركة «الملتقى العربى» ورجل أعمال مصرى شهير – فضلت عدم الإفصاح عن اسمه فى المرحلة الراهنة – مشيرة إلى أن تحالف «إكسبيديشن» يسعى لرفع سيطرته على الشركة لتشمل %90 من الأسهم إذ يمتلك أعضاء التحالف نحو %56 حالياً ، منها %41 لـ «آل الدماطى» و%15.6 لـ «يحيى بن محمد بن لادن».

يُذكر أن شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية أعلنت عن مشاركتها فى تحالف «إكسبيديشن انفستمنتس» وتخصيص نحو 50 مليون جنيه للمساهمة فى عملية الاستحواذ على حصة من «دومتى».

وأضافت المصادر لـ «المال» أن أعضاء التحالف – بخلاف «آل الدماطى» و«بن لادن»- سيحصلون على حصص غير مؤثرة فى «دومتى» حال نجاح العرض و الاستحواذ على %34 من أسهم الشركة.

كانت «المال» كشفت فى عدد 4 أبريل الماضى، أن تحالف «إكسبيديشن» تأسس فى 21 مارس الماضى، فى موريشيوس، ويتكون من مستثمرين مصريين و عرب، من بينهم «آل الدماطى» وآخرين.

وسجلت «دومتى» صافى ربح 50.37 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 مقابل خسائر 3.43 مليون فى الفترة المقارنة من 2021، بينما ارتفعت مبيعاتها إلى 1.12 مليار، مقابل 647.08 مليون فى فترة المقارنة.