آليات جديدة لدخول الشاحنات إلى ميناء الإسكندرية

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعا مؤخرا مع مكاتب وشركات النقل البري مؤخرا لبحث آليات دخول الشاحنات بالميناء خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد أشار وائل قناوي المتحدث باسم أصحاب مكاتب الشاحنات، إلى أنه حضر الإجتماع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين، والدكتور محمد عبيد المدير الفني للادارة الالكترونية بالميناء.

وتابع أنه تم الاتفاق مع تنفيذ قرار خروج السيارات بعد تعتيق الحاويات الفارغة، على أن يكون الدخول مرة واحدة، وبعد التعتيق يتم التحميل مع عمل العودة من علي الميزان بعد تحميل الوارد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أنه لن يتم إثبات السيارة من غير أن تكون حاصلة على أمر عمل من احدى شركات النقل المعتمدة، ومختوم من تلك الشركة، ومقيد به رقم 46 الخاص بالشهادة ( رقم الشهادة كامل 14 رقم ).

وأوضح المتحدث باسم أصحاب مكاتب الشاحنات أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون إثبات السيارة يكون بصور الرخص، أما في حالة أن يكون مندوب أو سائق يكون الإثبات بأصل الرخصة، ويكون مرفق معها أمر الشغل.

وتابع أنه تقرر تشغيل ميزان 22 والميزان رقم 4 ، كما أنه تم إصدار خطابات لشركتي الحاويات ” الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” للتخفيف من ضغط طوابير الشاحنات أمامها، والعمل على زيادة حركة السير والحركة بالشركتين.

وتواجه ميناء الإسكندرية زيادة تكدس الشاحنات بها خلال الفترة الاخيرة، والتي ترجع إلى عدة أسباب أهمها دخول بعض السائقين للميناء بدون حجز وبدون أمر شغل مما يربك أعداد الشاحنات أمام بوابات الميناء، كما أنه يرجع إلى بعض التأخير فى إجراءات الجمارك مثل الفحص والكشف عن السلع والبضائع.